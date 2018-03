Pendurados de Cruzeiro e Atlético para clássico completam um time; zaga titular do Galo está na lista

Nenhum jogador quer ficar de fora de jogos decisivos de sua equipe, ainda mais quando esses duelos correspondem a grandes clássicos. Nos próximos dois domingos, dias 1º e 8 de abril, Cruzeiro e Atlético vão definir o vencedor do Campeonato Mineiro de 2017, e a lista de pendurados dos rivais mineiros já para a partida de ida é extensa.

Com dois cartões amarelos, cinco jogadores da Raposa e seis do Galo vão entrar em campo no domingo (1º), às 16h, com a necessidade de redobrarem a atenção durante os 90 minutos no Independência. Quem levar o terceiro, vai ficar de fora da grande decisão, marcada para o Mineirão no fim de semana seguinte.

Pelo lado do Cruzeiro, o volante Ariel Cabral, que cumpriu suspensão contra o Tupi pela segunda partida da semifinal, já vai voltar para o primeiro jogo da decisão pendurado. Isso porque no jogo de ida frente ao Galo Carijó, o argentino levou o cartão vermelho já estando pendurado, o que não excluiu os amarelos que tinha.

Além de Cabral, o companheiro de posição e capitão do Cruzeiro, Henrique, também tem dois amarelos, assim como o meia Mancuello e o atacante Raniel. Para fechar a lista celeste, o lateral Edílson está pendurado, mas não deve ser relacionado para o clássico de agora por estar retornando de recuperação de um trauma no joelho.

Do lado do Atlético, a linha defensiva titular do Galo está toda pendurada. O lateral-direito Patric, os zagueiros Leonardo Silva e Gabriel, além do lateral-esquerdo Fábio Santos, têm todos dois cartões amarelos e podem desfalcar o time atleticano na partida decisiva. Para completar, o lateral Samuel Xavier e o atacante Erik precisam ligar o alerta no clássico de domingo.

Pendurados do Cruzeiro

- Edílson

- Ariel Cabral

- Henrique

- Mancuello

- Raniel

Pendurados do Atlético

- Patric

- Samuel Xavier

- Leonardo Silva

- Gabriel

- Fábio Santos

- Erik