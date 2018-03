Alecsandro transmite experiência para jovens do Coritiba: "Muitos me têm como referência"

Em má fase, o Coritiba chega para a final com o Atlético-PR precisando que os jogadores experientes do seu elenco ajudem os mais novos, que são maioria. Entre eles está o atacante Alecsandro, atacante que já teve passagem por grandes clubes e sabem bem o peso de uma partida como essa, principalmente quando se trata de um clássico envolvendo duas grandes equipes.

“Nós estamos rodeados de meninos e me sinto lisonjeado de estar junto deles, muitos me têm como referência e eu tenho muitos como referência também, principalmente na parte física. Eles, jogadores mais jovens, têm que saber que a responsabilidade numa vitória e numa derrota em uma grande equipe é muito grande", ressaltou.

"Uma vitória num título pode passar um pouco desapercebida, mas uma derrota num título, nesse momento, pode causar várias coisas dentro do clube e a gente como líder sempre pensa positivo", concluiu.

Ainda no primeiro turno, o atacante coxa branca ficou bastante emocionado ao entrar com seus filhos e conquistar a Taça Dionísio Filho com a camisa do clube onde o seu pai foi grande ídolo, além de ter marcado o gol do título. Para o clássico contra o Furacão, ele quer o mesmo final feliz.

"Para mim foi um orgulho muito grande, uma realização de um sonho, vestir a camisa do Coritiba, entrar em campo com meus dois filhos, ter o meu pai na plateia, poder fazer o gol, ser campeão. Acabou sendo um cenário ideal", disse.

"Agora a gente chega diante da final do campeonato. O qual também eu sonho e espero que possa ter um final feliz. Mas é lógico que a gente sabe que tem uma grande equipe do outro lado, uma grande dificuldade que é, além de enfrentar o Atlético, ter que decidir o campeonato dentro do estádio deles, mas a nossa equipe vem se preparando para isso", concluiu.