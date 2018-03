Douglas destaca esperança em reação do Botafogo no NBB: "Não tem nada decidido ainda"

O primeiro jogo dos playoffs, a fase mata-mata do NBB, trouxe um jogo repleto de emoções para os fãs de basquete: no Ginásio Oscar Zelaya, o Caxias do Sul conseguiu derrotar o Botafogo na prorrogação, após a partida ficar empatada por 75 a 75 no tempo regulamentar. Apesar da derrota, um dos destaques da equipe de General Severiano foi Douglas, que contribuiu com 13 pontos, o terceiro maior pontuador da equipe da casa, com direito a duas bolas de três feitas.

Após o fim da partida, o ala-pivô falou com a VAVEL Brasil e afirmou que o duelo foi decidido no detalhe, já que por pouco o Botafogo não conseguiu conquistar a vitória após o fim do quarto período: “Foram alguns detalhes que nos tiraram a vitória. Acho que deveríamos ter aproveitado um pouco mais do que o jogo ofereceu pra gente, mas a gente fez muita coisa boa. Playoffs são cinco jogos, melhor de cinco, não tem nada decidido ainda”, disse.

Além disso, Douglas destacou que a presença de Cameron Tatum e Fabrício, que ficaram de fora do jogo de hoje por suspensão, podem fazer a diferença para o Botafogo, que viajará para a Região Sul do país daqui a alguns dias: “Eles deram um passo, mas nosso time vai pra Caxias completo, com o outro americano (Cameron Tatum) e o Fabrício nos ajudando e acho que precisamos ir passo a passo. Uma vitória lá, depois a gente pensa no próximo jogo. Seguir passo a passo, vamos acertar alguns detalhes e vamos mais completos para Caxias do Sul fazer um bom jogo”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de vitórias fora de casa, o atleta afirmou que o objetivo do Botafogo é triunfar nos dois duelos que fará no Ginásio Vasco da Gama, a casa do Caxias do Sul: “Claro. Tanto aqui também, foi detalhe que não permitiu a vitória da gente. Mas podemos fazer um bom jogo lá e quem sabe ganhar as duas (partidas). Temos que pensar no jogo de terça. Vencendo esse jogo, podemos começar a pensar no de quinta-feira e se Deus quiser a gente pode fechar (a série) aqui dentro de casa”, finalizou.