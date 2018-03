De fora, Tatum elogia a equipe e garante esforço no próximo jogo: "Temos tudo para ganhar"

O americano Tatum, um dos destaques da equipe do Botafogo, não entrou em quadra nesse sábado (31) contra o Caxias do Sul por estar cumprindo suspensão. O atleta acompanhou a equipe e elogiou a performance dos companheiros, mas vê prejuízo nos jogadores que não puderam atuar na estreia dos playoffs.

"Foi uma boa performance. O time fez um bom jogo. Eu só acho que atrapalhou a quantidade de jogadores fora, não tivemos "corpo" suficiente. No próximo jogo o Fabricio volta e nós temos tudo para sair com a vitória. Temos tudo para ganhar", analisou.

O jogador não pôde entrar em quadra por estar cumprindo suspensão após discutir com Jefferson do Franca. No próximo jogo, ele e Fabrício voltarão para dar força total ao Botafogo. "No próximo jogo vou fazer o que eu venho fazendo toda a temporada. Fazer o que eu puder para sair com a vitoria em Caxias", garantiu. O único jogador que continua de fora é Rafinha, que está lesionado.