Campeonato Carioca: tudo que você precisa saber sobre Botafogo x Vasco

Vasco e Botafogo duelam na final do Campeonato Carioca de 2018, neste domingo (1) às 16h. A final será disputada em duas partidas, a primeira no Nilton Santos e a segunda no Maracanã.



O Almirante conseguiu sua classificação para a final em uma virada histórica diante do Fluminense na última quinta-feira, o empate favorecia o Tricolor, por ser o campeão da Taça Rio. O Vasco precisou muito do apoio da torcida que era a maioria no Maracanã e aos 49' minutos do segundo tempo chegou ao gol da classificação. Fabrício bateu forte entre a trave e o goleiro Júlio Cesar, vencendo o arqueiro tricolor. 3 a 2.



Já o Botafogo disputou sua semifinal no dia anterior, encarou o Flamengo também no Maracanã e venceu por 1 a 0, o gol saiu no primeiro tempo, Luiz Fernando marcou o tento alvinegro. Na segunda etapa o Glorioso se segurou e garantiu a classificação heroica, visto que o favoritismo era todo do rubro-negro, que além de ter um time tecnicamente superior, ainda jogava pelo empate.



O que vale?



O Campeonato Carioca chegou a sua 113ª edição, o Vasco foi campeão em 24 oportunidades, sendo cinco de forma invicta. Já o Glorioso venceu 20 vezes, uma de forma invicta, em 1989. Para o Vasco vale a chance de se aproximar do Fluminense que é o segundo maior vencedor com 31 conquistas. Para o Botafogo é a chance de levantar a moral depois de ser eliminado de forma vergonhosa na Copa do Brasil e ser vice da Taça Rio perdendo por 3 a 0 para o Flu. O Botafogo também tem o Vasco engasgado, nas últimas duas finais envolvendo as equipes o cruzmaltino foi campeão, sendo elas em 2015 e 2016.



Árbitragem



Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistente Nº 1: Wagner de Almeida Santos

Assistente Nº 2: Michael Correia



Prováveis Escalações



Vasco: Martin Silva; Pikachu, Paulão, Erazo, Fabrício; Wellington, Desábato, Wagner; Paulinho, Giovanni Augusto e Riascos. 4-3-3.

Téc: Zé Ricardo



Botafogo: Gatito; Marcinho, Carli, Rabello, Moisés; Lindoso, Marcelo; Renatinho, Valência, Luiz Fernando; Brenner. 4-2-3-1. Kieza volta a ser relacionado, fica como opção no banco.

Téc: Alberto Valentim





Histórico



Vasco x Botafogo é o clássico que menos aconteceu na história do Campeonato Carioca, ao todo são 340 jogos. Também é o mais desequilibrado, o Vasco saiu vencedor em 148 oportunidades, já o Glorioso em 91, houveram também 101 empates. Mas em finais o retrospecto se inverte, essa é a sétima final entre as duas equipes, nas outras seis finais o Botafogo saiu campeão em quatro. O Almirante levou a taça nas últimas duas oportunidades (2015-2016).