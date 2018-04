De portões fechados, partida entre Flamengo e Santa Fé será no Nilton Santos

Em nota divulgada ontem pela Conmebol, a entidade divulgou que a partida envolvendo Flamengo e Santa Fé será disputada no Estádio Nilton Santos. A partida está marcada para o dia 18 de abril, às 21h45, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América e o jogo será o último sem público do Rubro-Negro.

Pela Libertadores desse ano, o Flamengo já cumpriu a punição na primeira rodada. Sem torcida, o Rubro-Negro empatou com o River Plate no mesmo Nilton Santos em 2 a 2, com gols de Éverton e Henrique Dourado - pelo time argentino, Mayada e Mora descontaram.

Jogadores comemoram gol de pênalti de Dourado, primeiro do Fla na ocasião (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Relembre o caso

Após os incidentes da final da Copa Sul-Americana, a Conmebol puniu o Flamengo com a perda de dois mandos de campo na Copa Libertadores desse ano. Além de não poder contar com a torcida, o Rubro-Negro pagou US$ 300 mil (cerca de R$ 972 mil) pelos transtornos causados no Maracanã.

Com os resultados recentes do grupo, o Flamengo está em primeiro, com quatro pontos. River Plate e Santa Fé aparecem logo em seguida, com dois pontos cada. Na última colocação, o Emelec sobrevive com apenas um ponto em duas partidas.