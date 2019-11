Atlético-PR conquista Campeonato Paranaense em cima do Coritiba (2-0)

Obrigado a todos que acompanharam o jogo na VAVEL Brasil. Fique ligado nas páginas dos times.

ATLÉTICO-PR. CAMPEÃO PARANAENSE DE 2018

49' FIM DE JOGO. ATLÉTICO 2 x 0 CORITIBA.

47' PRA FORAAA

Julio bate para fora e desperdiça última chance do Coxa.

46' Falta perigosa para o Coxa. Julio Rusch na cobrança.

45' Juiz dá +3 de acréscimo.

43' CARTÃO AMARELO

João Paulo, por falta no meio.

42' Yago aplica bom drible e cruza para Marcinho, que manda de peixinho para fora.

39' Coxa parece nervoso no jogo e não consegue conectar jogadas de ataque.

38' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: João Pedro

Entra: Emerson Silva

37' João Pedro sente câimbras e cai no gramado.

35' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Ederson

Entra: Alex

33' Yago cruza, Marcinho manda de cabeça e Wilson encaixa.

32' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA

Sai: Iago

Entra: Alecsandro

31' WIIIIILSON

Nova chance para o Furacão. Renan Lodi sozinho, bate para o gol e Wilson faz grande defesa em dois tempos.

29' UUUUUUUUH

Yago arma contra-ataque e ele mesmo bate pro gol. Bola passa muito perto do gol de Wilson.

28' CARTÃO AMARELO

Deivid, do Atlético-PR.

27' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA

Sai: Pablo

Entra: Iago Dias

27' Kléber perde o tempo de bola e derruba Bruno Guimarães.

24' Iago Dias é chamado por Sandro Forner.

23' Jogadores do Coritiba intensificam aquecimento.

22' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Matheus Anjos

Entra: Yago

21' BLITZ DO COXA

Pablo pega sobra do escanteio e bate por cima do travessão.

20' PRA FORAAA

João Paulo solta a bomba em cobrança de falta e a bola passa tirando tinta da trave de Caio, que só torceu para a bola sair.

18' Jogo recomeça, mas Léo está mancando.

16' Léo Pereira é derrubado por Kady e fica caído no gramado.

15' Coritiba parece desnorteado depois do segundo gol do Furacão.

13' Com o gol de Ederson, Atlético-PR vai conquistando o título.

12' CARTÃO AMARELO

Renan Lodi na comemoração.

11' GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR

Renan Lodi cruza para Ederson, que manda de calcanhar para o fundo das redes. Um golaço do Furacão na Baixada.

9' Thalisson vacila, João Pedro cruza para a área e Romércio afasta.

8' Coritiba sai mais para o jogo em busca do gol do título.

7' Kady faz fila no campo de ataque, dá chapéu em Zé Ivaldo. Na sequência, é derrubado por Deivid.

5' Kléber cai no gramado, mas juiz nada marca.

4' Deivid tenta enfiada de bola e zaga do Coxa afasta.

2' Com a vantagem no placar, Atlético-PR controla mais o jogo no meio-campo.

1' João Pedro cobra escanteio, Ederson cabeceou e mandou por cima do gol de Wilson.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA DA BAIXADA.

Com esse resultado, a partida está indo para os pênaltis na Arena da Baixada.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO. ATLÉTICO-PR 1x0 CORITIBA

47' GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR

Bruno Guimarães dribla na frente da área, entra na área e manda de três dedos, sem chances para Wilson.

45' Teremos +2 de acréscimo.

43' Na cobrança, Matheus Anjos cobra e Léo Andrade afasta.

42' Éderson recebe na lateral e chuta em cima da zaga alviverde. Escanteio para o Furacão.

40' Rusch bate escanteio na primeira trave e Diego corta.

39' Bruno Guimarães entra na área e cai pedindo pênalti, mas árbitro manda jogo seguir.

38' Momento é de pressão total do Furacão.

37' Léo Pereira cruza de longe e ela vai nas mãos de Wilson.

36' MARCOS MOSER SALVA O COXA

Marcinho cruza para João Pedro, que bate forte. A bola para Wilson, mas não por Marcos Moser, que salva em cima da linha.

33' Jogadores do Furacão no aquecimento.

32' Galdezani faz cruzamento pela direita, bola vai muito forte e Kléber não alcança.

30' Lançamento para Marcos Moser. Lateral cruza e zaga do Atlético-PR domina no peito e sai jogando.

29' Kléber sai da área para cruzar, mas não encontra ninguém na área. Defesa do Atlético-PR corta facilmente.

27' Kady se levanta e jogo recomeça.

26' Jogo parado para atendimento de Kady.

25' Léo Pereira perde bola para Marcos Moser, que tenta armar o contra-ataque com Kady e juiz marca falta.

24' Julio Rusch cobra escanteio na área, mas ninguém aparece para complementar para o gol.

23' CARTÃO AMARELO

Matheus Galdezani, por impedir cobrança rápida.

23' CARTÃO AMARELO

Kléber faz falta dura, mas é Bruno Guimarães que leva falta por reclamação.

21' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA

Sai: Thiago Lopes

Entra: Kady

20' Diego cobra escanteio, bola sobra para Ederson, que bate em cima da zaga, sem perigo pra Wilson.

19' Bola volta a rolar na Arena da Baixada.

19' Thiago Lopes cai no gramado com a mão na nuca e juiz para o jogo.

18' Léo Andrade cruza e zaga do Furacão corta de cabeça.

16' Jogo fica truncado e com muitas faltas no meio-campo.

14' Thalisson Kelven e Ederson se estranham após jogada de ataque. Atacante do Furacão pedia uma falta, mas nada foi marcado.

13' WIIIIIILSON!

Diego faz grande jogada pela direita e cruza para Ederson, que toca no meio para chegada de Deivid. O volante bate e o goleiro Coxa Branca defende com o rosto. Lance estava parado pelo juiz.

12' Zé Ivaldo tenta mandar a bomba para o gol, mas é travado.

11' QUE CHANCE!

Léo Pereira cruza, Diego cabeceia e por pouco a bola não entra. Thalisson Kelven salva o Coxa.

10' Furacão aposta na bola aérea neste momento da partida.

8' João Pedro tem oportunidade de fazer cruzamento, mas manda muito alto e a bola vai direto para a linha de fundo.

7' Coxa mostra mais tranquilidade e começa a tomar conta do jogo.

5' Kléber pega sobra e bate prensado com a zaga atleticana.

4' Matheus Galdezani domina fora da área e solta a bomba, que passa ao lado do gol de Caio.

3' Galdezani dá carrinho sem bola e o juiz marca a falta para o Furacão.

2' João Paulo cobra falta na área do Coritiba, zaga tira sem problemas.

2' Coxa tem dificuldades de sair, pois o Furacão marca no campo de ataque.

1' Atlético começa o jogo partindo para cima do Coritiba.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA O JOGO!

15:52 Equipes se perfilam para execução do Hino Nacional Brasileiro.

15:46 A dúvida que todos tinham sobre a escalação do Coxa está resolvida. Kléber vai sim para o Atletiba de logo mais na Arena da Baixada.

COXA ESCALADO:



84 - Wilson

22 - Marcos Moser

3 - Thalisson Kelven

4 - Romércio

6 - Léo Andrade

8 - Julio Rusch

31 - João Paulo

20 - Matheus Galdezani

37 - Thiago Lopes

83 - Kléber

92 - Pablo

FURACÃO ESCALADO:



1 - Caio

2 - Diego

3 - José Ivaldo

4 - Léo Pereira

6- Renan Lodi

5 - Deivid

8 - Bruno Guimarães

10 - João Pedro

7 - Matheus Anjos

11 - Marcinho

9 - Ederson

Coxa já chegou na Arena da Baixada

Foto: Comunicação / Coritiba Foot Ball Club





VESTIÁRIO DO FURACÃO PREPARADO

Foto: Divulgação / Atlético-PR





Bem vindo, torcedor! Acompanhe o tempo real de Atlético-PR x Coritiba ao vivo, no jogo de volta da final do Campeonato Paranaense 2018. O duelo acontece neste domingo (8), às 16h. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil.

INFORMAÇÕES

LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba.

ARBITRAGEM: Felipe Gomes da Silva (PR).

FIQUE DE OLHO

Éderson, atacante do Furacão e artilheiro do campeonato, não marcou na primeira partida, mas nesse mesmo campeonato já deixou sua marca em um Atletiba. Experiente, também serve como fator de segurança para o jovem elenco rubro-negro.

Foto: Miguel Locatelli / Site Oficial CAP

Julio Rusch não só marcou o gol da vitória contra o rival na primeira partida, como é o principal jogador do Coritiba na competição. Seu trunfo são as bolas paradas, que podem surpreender o goleiro, mesmo quando ele espera que venha um cruzamento.

Foto: Comunicação / Coritiba Foot Ball Club

PALAVRA DOS TÉCNICOS

Tiago Nunes, técnico do Atlético-PR: "Sabemos que poderíamos ter rendido mais. Mas estamos confiantes que, dentro da nossa casa e com a ajuda do nosso torcedor, podemos reverter esse placar", afirmou.

Sandro Forner, técnico do Coritiba: "Eu penso que essa questão do mistério do time vai até a 'página um'. Pelo tempo que você tem que jogar e por tudo que vai acontecer talvez não seja algo tão relevante", disse.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-PR: Caio; Diego Ferreira, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães e Matheus Anjos; João Pedro, Marcinho e Éderson.

Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Romércio, Thalisson Kelven e Léo Andrade; João Paulo; Julio Rusch, Matheus Galdezani e Thiago Lopes; Pablo e Kleber (Evandro).