Resultado Atlético-PR x Newell's Old Boys pela Copa Sul-Americana 2018 (3-0)

A partida de volta está marcada para dia 10/05, às 18h15, em Rosário, no Coloso del Parque.

FALA, PABLO!

"Ano passado foi um ano pesado todo mundo sabe, mas já foi. Sobre a vantagem, precisamos ter atenção. Vimos na Liga dos Campeões que resultados assim são perigosos."

A equipe atleticana segue invicta sob comando de Fernando Diniz. São 4 vitórias(Tubarão, Ceará, São Paulo e Newell's) e 2 empates(Caxias e Ceará).

Com a vitória, o Furacão melhora seu desempenho na Copa Sul-Americana. Na história são 10 vitórias, 6 empates e 9 derrotas.

48' APITA O ÁRBITRO!

Fim de jogo na Arena.

45' MAIS TRÊS

Partida vai até os 48 minutos.

43' Ribamar é lançado pelo lado direito, limpa a marcação e cruza para área. Ninguém chega para completar.

Com a alteração, Ribamar centraliza e Pablo vai para a direita.

40' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE DE DINIZ

Ribamar entra no lugar de Nikão.

39' Felipe Gedoz cobra boa falta, mas bola passa por cima.

38' Nikão arranca com muita velocidade, é tocado por baixo e árbitro assinala a falta. Ele mesmo está na bola.

37' Gedoz faz falta em Evangelista.

34' Pavez carrega a bola do campo defensivo ao ataque e toca para Lodi, que tabela com Gedoz e tenta sair na cara do gol, mas defesa argentina afasta.

ALTERAÇÃO NO RUBRO-NEGRO!

Guilherme sai, Felipe Gedoz entra.

30' PERA, NÃO VALEU!

Guilherme recebe na entrada da área e chuta, Pocmjic solta e no rebote Pablo marca, mas bandeira assinala impedimento.

29' MUDANÇA NO ROJINEGRO

Opazo sai para a entrada de Treppo.

26' Em descida pela direita, Alexis coloca na área e a bola para nas mãos de Santos.

MUDANÇA NA EQUIPE ARGENTINA

Sai Fertolli, entra Alexis Rodríguez

25' QUASE OUTRO DO PABLO!

Guilherme cobra escanteio com força e Pablo sobe livre pra cabecear. Pocmjic toca nela.

21' Nikão carrega pela esquerda, escorrega e perde a bola.

Mesmo com a derrota humilhante, 'Los Leprosos', os torcedores do Newell's, fazem barulho na bancada. Que bonito!

PRIMEIRA CHANCE PERIGOSA DO NEWELL'S

Após confusão na área, bola alta sobra para San Román que arremata para fora.

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO PARANAENSE!

Camacho dá lugar a Bruno Guimarães.

16' Atlético toca a bola no seu campo e os jogadores do Newell's não conseguem tomar a posse.

13' Furacão se posiciona no campo defensivo e deixa o Newell's com a bola.

Atlético diminui a quantidade de chances na frente, mas ainda é soberano na partida e segue sem levar sustos defensivos.

10' QUASE GOL DO CAPITÃO!

Em outro escanteio cobrado por Guilherme, o zagueiro Thiago Heleno sobe sozinho para cabecear e bola passa rente à trave.

9' Escanteio para o Furacão.

Guilherme cobra mal e zaga do Newell's afasta.

EXPLODE NA ZAGA!

Renan Lodi desce pela esquerda e faz bom passe para Guilherme, que arremata, mas defesa adversária bloqueia.

5' Nikão tenta bom lançamento na esquerda para Lodi, mas San Román intercepta e sai jogando.

3' Nikão bate falta de muito longe e bola passa por cima do gol de Pocmjic.

1' Pelo meio, Fertolli limpa a marcação e arremata, mas bola resvala no companheiro e não vai ao gol.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

A primeira etapa foi marcada por superioridade total do time da casa, que controlou todas as ações e não sofreu nenhum perigo. Atlético quando tem a bola nos pés, joga com muita movimentação e velocidade; quando perde a posse, marca forte para recuperá-la. Destaque coletivo para a saída de bola no campo defensivo da equipe que apresentou evolução desde os últimos jogos. Destaque individual para Renan Lodi, que substitui Carleto e faz grande jogo.



Já o Newell's, precisa mudar radicalmente na volta ao campo para conseguir entrar no jogo. Enquanto a equipe da casa sobressaiu pela boa saída, o time visitante apresentou o aposto. Muitos passes errados frente ao gol resultaram em chances claras do adversário. Equipe argentina mal na defesa e inócua no ataque.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO.

45' MAIS UM

Vamos aos 46 minutos.

Atlético faz a saída com muita qualidade e o adversário não consegue roubar a bola no seu campo ofensivo.

Quando o Newell's rouba a bola não consegue projetar o contra-ataque e rapidamente os jogadores atleticanos retomam a posse.

41' Figueroa recebe na entrada da área e tenta passe para a infiltração de Torres, mas a bola sai pela linha de fundo.

SUPERIORIDADE AVASSALADORA!

Furacão trabalha a bola da forma que quer e sem levar sustos na defesa.

É REDEEEEEEEEEEEEEEEEEE! GOL DO ATLÉTICO!

Lucho em frente à área cruza na segunda trave para Lodi, que escora muito bem para Guilherme estufar as redes. 3 a 0. Baile paranaense!

36' Atlético roda a bola no campo defensivo, adversário tenta subir a marcação, mas a troca de passes é eficiente.

QUASE MAIS UM GOL DO ATLÉTICO!

Pela direita, Rossetto recebe e cruza pra trás. Nikão arremata e Pocmjic solta e em seguida encaixa.

GOOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO!!!!!!!

Rossetto faz o passe para Nikão, que recebe, arrasta para a perna boa e bate no canto esquerdo de Pocmjic. 2 a 0 na Arena.

BOA DEFESA DE POCMJIC!

Com os companheiras na área, Guilherme bate direto e tenta surpreender, mas o goleiro adversário estava e esperto e tocou na bola.

26' Renan Lodi limpa bem a marcação pela esquerda e faz o passe para Guilherme na quina esquerda da grande área, o meia sofre a falta.

24' Guilherme levanta bola na área adversária, mas cruzamento é forte e passa por tudo mundo.

Atlético tem oportunidades de fazer o segundo gol, mas precisa acerta o último passe nas jogadas criadas.

MAIS UMA CHANCE PERDIDA DO FURACÃO!

Guilherme recebe na área sozinho, levanta para Pablo, que domina livre e tenta passe para Nikão, mas defesa afasta.

17' San Román chega forte em Renan Lodi, que sente, mas irá voltar ao jogo.

16' Figueroa cobra falta na área e defesa paranaense afasta o perigo.

CARTÃO AMARELO PARA RENAN LODI

por falta em Torres

DRIBLE ABSURDO!

Torres recebe na direita sem espaços e aplica chapéu sensacional em Lodi, que faz a falta.

13' QUASE O SEGUNDO!

Em cruzamento feito pela esquerda, a bola passa por Pablo e Nikão. O meia até deu carrinho na pelota, mas não acertou em cheio.

10' Atlético-PR toca a bola no campo de defesa e usa os lados para trabalhar em jogadas de velocidade.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!

Após cobrança de escanteio, Pablo manda para as redes e abre o placar na Arena da Baixada. Furacão em vantagem!

8' Guilherme recebe na esquerda e cruza. Nikão chuta, a bola bate na defesa e sai. Escanteio.

6' Acionado em veloz lançamento, Matheus Rossetto tenta trocar passes, mas manda em cima da defesa.

4' Nikão é acionado, vê goleiro adiantado e arrisca. Errou o alvo.

1' Pablo recebe lançamento longo, mas defesa do Newell's afasta.

COMEÇA O JOGO NA ARENA DA BAIXADA! BOLA ROLANDO!

Partida especial para o zagueiro Thiago Heleno, que completa 100 jogos com a camisa do Furacão.

Equipes entram em campo neste momento. A bola vai rolar em instantes!

NEWELL'S OLD BOYS - Pocrnjic; San Román, Varela, Fontanini e Evangelista; Sills e Rivero; Joaquín Torres, Figueroa e Fértoli; Opazo. Técnico: Omar de Felippe.

ATLÉTICO-PR - Santos; Camacho, Thiago Heleno, Paulo André e Renan Lodi; Matheus Rossetto e Pavez; Guilherme, Lucho González e Nikão; Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Escalações das duas equipes divulgadas oficialmente!

Bem vindo, torcedor! Acompanhe o tempo real de Atlético-PR x Newell's Old Boys ao vivo, pela primeira fase da Copa Sul-Americana 2018. O duelo acontece nesta quinta-feira (12), às 19h15. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil.

LOCAL: Arena da Baixada

ARBITRAGEM: GERY VARGAS (BOLÍVIA); AUXILIARES: JUAN P. MONTAÑO (BOLÍVIA) E RELUY VALLEJOS (BOLÍVIA); QUARTO ÁRBITRO: JUAN NELIO GARCIA (BOLÍVIA).

É a sétima vez que o Furacão disputa a competição. O Newell's Old Boys é o segundo time argentino que o Rubro-Negro enfrentará na Copa Sul-Americana. O primeiro foi o River Plate, em 2006, nas oitavas de final. Nesta mesma edição, o time atleticano conseguiu sua melhor campanha no torneio.

Técnico da equipe, Omar De Felippe, conta com diversos desfalques para a partida de quinta-feira (12). o meia Sarmiento, camisa 10 e grande destaque do Newell's, teve uma grave lesão no final de março e só volta na próxima temporada.

PROVÁVEL ATLÉTICO-PR: Santos; Wanderson, Thiago Heleno e Paulo André; Jonathan, Matheus Rossetto, Raphael Veiga, Nikão e Guilherme; Ribamar.

PROVÁVEL NEWELL'S OLD BOYS: Ibañez; San Román, Varela, Fotanini e Evangelista; Sills, Rivero e Figueroa; Torres, Fertoli e Real.