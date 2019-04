Cheios de mudanças, Atlético-PR e Chapecoense estreiam no Campeonato Brasileiro 2018

Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2018. Acontecerá neste domingo (15), às 19h, na Arena da Baixada.

Neste domingo (15), Atlético-PR e Chapecoense fazem um dos jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações distintas, os times esperam começar bem na competição nacional. A partida será disputada às 19h, na Arena da Baixada, casa do Furacão. Quem comandará a arbitragem na partida será Dewson Fernando Freitas, do Pará.

Furacão cheio de novidades

Neste sábado (14), o Atlético-PR finalizou sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense. Durante o trabalho realizado no CAT Alfredo Gottardi, o técnico Fernando Diniz treinou a parte ofensiva da equipe. Após isso, o comandante rubro-negro orientou o time em um treino coletivo e cobrança de bolas paradas. Os atletas ainda realizaram atividades na academia, para melhorar a condição física.

“A gente espera fazer mais uma boa partida, dar sequência e manter muito os pés no chão, porque o campeonato tá só começando, um campeonato super difícil. Agora começa o Brasileiro e a gente manter, focar, aquilo que a gente tem feito nos treinamentos, para poder praticar no jogo mais uma vez. A gente tem que encarar o jogo de maneira decisiva”, afirmou Diniz.

Desfalque na última partida, pela Copa Sul-Americana, contra o Newell’s Old Boys, o lateral esquerdo Thiago Carleto deve ser presença confirmada contra a Chape. Experiente em competições assim, Carleto falou sobre encarar todos os jogos do Campeonato Brasileiro como decisão, além de destacar a importância dos jogadores que foram integrados após o fim do Campeonato Paranaense.

“É Campeonato Brasileiro por pontos corridos e não tem outra maneira de pensar: temos que jogar todo jogo como uma final. Aquele ponto que deixamos de ganhar, aqueles três pontos que deixamos escapar ou aquela derrota com o time jogando bem. Nada disso volta. Não podemos pensar que dá para recuperar lá na frente”, frisou.

“O pessoal que integrou o nosso elenco vindo do time que foi campeão paranaense está treinando bastante, já está adaptado. A mescla já está muito boa. O Renan fez uma grande partida contra o Newell’s. Fiquei muito feliz. É um menino que, assim como o Nicolas, treina e se dedica bastante. Quem tem a ganhar com isso é o Atlético”, concluiu.

Fernando Diniz não divulgou o time titular, mas ele deve promover muitas mudanças em relação aos últimos jogos, já que o foco é na partida de volta da Copa do Brasil, quinta-feira (19), contra o São Paulo, no Morumbi. O provável Atlético conta com: Santos; Pavez, Zé Ivaldo e Bruno Guimarães; Jonathan, Camacho, Matheus Rossetto e Carleto; Nikão; Pablo e Ribamar.

Kleina muda esquema

Após ter perdido o Campeonato Catarinense para o rival Figueirense, a Chapecoense terá mudanças em seu esquema para a estreia no Campeonato Brasileiro. Enquanto no estadual, Gilson Kleina adotava o 4-4-2, contra o Furacão, o técnico colocará o time no 4-3-3, uma formação mais ofensiva, já que o adversário é um time que joga, mas também dá espaço. O técnico alviverde analisou o Atlético-PR.

“É uma equipe que está muito bem treinada no seu sistema. Você vê que toda a vez que uma equipe tenta pressioná-los eles tem a saída de bola, colocam muitos jogadores próximos da bola pra ter essa condição. É uma equipe que tá jogando em profundidade, tem a bola longa e jogadores que chamam a atenção. Vamos ter que ter inteligência”, avaliou Kleina.

Além das novidades no time, a Chapecoense também estreará seu novo uniforme especial para a Copa do Mundo, em homenagem à Seleção da Colômbia. É inegável a ligação que o time catarinense tem com o povo colombiano, o que torna o uso dela ainda mais especial.

Voltando ao time, Gilson Kleina deve escalar a Chape com: Jandrei, Apodi, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo e Canteros; Arthur Caike, Vinícius e Wellington Paulista.