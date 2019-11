Resultado Ferroviário x Atlético-MG na Copa do Brasil (2-2)

Ficamos por aqui! Obrigado a todos que acompanharam. Uma boia noite!

DESTAQUES! Roger Guedes, Gustavo Blanco, e Alerrandro. Pelo lado do Ferroviário, Esquerdinha merece destaque.

SEGUNDO TEMPO! Na volta do intervalo, o técnico Thiago Larghi colocou Laun e Gabriel para arrumar a casa. E funcionou. O Galo mostrou uma postura completamente oposta na segunda etapa, a equipe demonstrou calma e soube aproveitar o evidente cansaço da equipe cearense. Roger Guedes e Gustavo Blanco empataram a partida.

PRIMEIRO TEMPO! Os primeiros 45 minutos de jogo do Atlético foi irreconhecível. Com o time reserva em campo, o Galo não conseguia se entender, a falta de entrosamento era nítida e o Ferroviário se aproveito bem disso. Com pouquíssimas chances reais de gol, a equipe alvinegra viu o rival abrir 2 a 0.

DEU GALO! O Atlético avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. No placar agregado, 6 a 2 para a equipe alvinegra.

Sincero, Luan: "A gente entrou com um time misto sem entrosamento nenhum. Mesmo treinando juntos não é a mesma coisa no jogo. Sabíamos que não seria fácil mas tomamos sufoco no primeiro tempo. Tá todo mundo de parabéns pelo segundo tempo, porque o primeiro foi horrível"

APITA O ÁRBITRO! Fim de jogo no Castelão.

+2 de acréscimos!

42' GOL IMPEDIDO! Alerrandro marca em belo contra ataque iniciado por Luan mas o bandeira já marcava a posição irregular

41' Roger Guedes escorrega na cobrança da falta e o goleiro Léo defende

40' Erik sofre falta na entrada da área. Lance de perigo para o Atlético

39' Masinho de cabeça, livre, desvia em direção ao gol nas mãos de Victor

36' VICTOR! Esquerdinha invade a área atleticana, dá um drible da vaca em Samuel Xavier e manda uma bomba. Goleiro atleticano faz uma grande defesa

34' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai: Gustavo Blanco Entra: Yago

31' Escanteio para o Atlético

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Gustavo Blanco! Em bela movimentação o volante chega como elemento surpresa na área recebendo o passe de Alerrando, que dá sua segunda assitencia no jogo.

25' Alerrandro chuta forte de fora da área obrigando o goleiro Léo a fazer uma boa defesa

CARTÃO AMARELO, Lucas

CARTÃO AMARELO, Lucas Cândido

SUBSTITUIÇÃO NO FERROVIÁRIO. Sai: Luis Soares Entra: Valdeci

22' Falta em Samuel Xavier pela lateral. Gustavo Blanco pega o rebote e chuta longe do gol

20' Falta para o Ferroviário. Alerrandro corta e cede o escanteio que para nas mãos do goleiro Victor.

18' Impedimento! Rafael Guedes.

15' EM CIMA DA LINHA!!! Após tabela do Atlético dentro da área, Erik toca pra Alerrandro. Em cima da linha o zagueiro Luis Fernando impede o gol de empate da equipe atleticana

15' Luan lança bola para Roger Guedes. A bola corre muito rápido e sai pela linha de fundo

12' Atlético toca a bola com calma . Arouca arrisca o lançamento mas a bola fica nas mãos do goleiro

CARTÃO AMARELO, Leanderson

CARTÃO AMARELO, Esquerdinha

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Roger Guedes recebe de fora da área e num lindo chute de chapa balança as redes cearenses

4' Esquerdinha avança pelo lado esquerdo, cruza para dentro da área. Bremer afasta cedendo escanteio

2' Na entrada da área Erik toca para Roger Guedes que manda por cima do gol

Bola rolando para o segundo tempo!

MUDANÇA NO FERROVIÁRIO! Sai: Sávio Entra: Rafael Guedes

MUDANÇA NO ATLÉTICO! Sai: Tomas Andrade ENTRA: Luan. Sai: Felipe Santana Entra: Gabriel

Fala, Arouca: "Sabíamos que iriamos ter dificuldade mas acabamos vacilando e tomamos gol de linha de fundo e bola área. Agora é ter atenção redobrada, conversar com o professor e melhorar pro segundo tempo"

APITA O ÁRBITRO. FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

+2 de acréscimos!

42' Tomas Andrade recebe de Roger Guedes dentro da área, chuta fraco e a bola sai pelo lado direito da meta do goleiro Léo

40' CARTÃO AMARELO, Samuel Xavier

38' Tomas Andrade cobra falta mas a bola vai nas mãos de Léo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FERROVIÁRIO! Masinho raspa na bola enganado o goleiro Victor morrendo no fundo das redes

33' TERCEIRA VEZ! Após boa jogada de Roger Guedes pela linha de fundo, Alerrandro recebe dentro da área mas chuta fraco nas mãos do goleiro Léo

30' INACREDITÁVEL! Alerrando recebe de Erik. O atacante fica cara a cara com o goleiro mas manda por cima do gol

29' PRA FORA! Esquerdinha cabeceia dentro da área. A bola sai pela lateral passando perto da meta atleticana

28' Escanteio cobrado, André Lima manda por cima do gol de Victor

27' Falta cometida por Roger Guedes. Felipe Santana tira de cabeça e cede escanteio

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FERROVIÁRIO! Esquerdinha aparece atrás do zagueiros atleticanos e de cabeça manda a bola para o fundo das redes

24' A bola passa por toda área e Lucas Candido afasta

23' Escanteio para o Ferroviário

22' IMPEDIMENTO! André Lima

21' Ferroviário faz uma boa troca de passes dentro da área do Atlético após bobeada de Erik

19' Jogo parado para o atendimento do lateral direito Samuel Xavier

17' Sávio tenta lançamento para Luis Soares na entrada da área, a zaga atleticana afasta

14' Lucas Cândido cobra fraco. O goleiro Léo defende sem dificuldades

13' Roger Guedes tenta entrar na área e sofre falta. Lance de perigo para o Galo

10' PRA FORA! Leanderson vê o posicionamento adiantado do goleiro Victor, chuta por cima do goleiro mas a bola passa pela meta atleticana

8' André Lima corta o ataque do Atlético. Em seguida Samuel Xavier cede lateral

6' Ferroviário avança com contra-ataque de Esquerdinha mas Bremer faz o corte

5' Lucas Cândido cobra lateral mas o goleiro Léo faz defesa fácil

4' Cobrança de falta e a bola fica com Victor

3' Ferroviário faz uma boa troca de passes no campo ofensivo. Lucas recebe pela linha de fundo mas a bola para nas mãos do goleiro Victor

1' Falta cometida em cima do atacante Alerrandro pela lateral direita

0' APITA O ÁRBITRO! Bola rolando para Atlético x Ferroviário

Times em campo. Hino nacional sendo executado. Jajá Atlético e Ferroviario disputam uma vaga para seguir as oitavas de final da competição

Curiosidade! O volante Gustavo Blanco irá usar a faixa de capitão na partida de hoje. Geralmente, quem fica 'responsável' pelo acessório na ausência de Leonardo Silva é o goleiro Victor

FERROVIÁRIO ESCALADO! Léo; Lucas Mendes, Luís Fernando, André Lima, Erandir e Sávio; Mazinho, Leanderson, Esquerdinha e Janeudo; Luís Soares

GALO ESCALADO! Victor; Samuel Xavier, Felipe Santana, Bremer, Lucas Candido; Arouca, Gustavo Blanco, Tomás Andrade; Erik, Roger Guedes e Alerrandro

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe minuto a minuto da partida entre Ferroviário x Atlético-MG ao vivo, às 21h45.

DE VOLTA AO MATA-MATA

O Atlético reencontra a Copa do Brasil após perder o Campeonato Mineiro e estrear com derrota na Sul Americana. O Alvinegro goleou na primeira partida, no Horto, com partida destacada de Otero. O Galo faz o jogo da volta diante do Ferroviário-CE, nesta quarta-feira (18), às 21h45, no Castelão, em Fortaleza. A partida de ida, em Belo Horizonte, terminou 4 a 0 para o Alvinegro.

TESTE PARA OS RESERVAS ALVINEGROS

Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 4 a 0, o técnico Thiago Larghi deverá poupar todos os titulares na partida desta quarta. O provável Galo terá: Victor, Samuel Xavier, Felipe Santana, Bremer e Lucas Cândido; Arouca e Gustavo Blanco; Tomás Andrade, Erik e Róger Guedes; Alerrandro.

MUDOU TUDO NO FERROVIÁRIO



Ferroviário tem novo técnico e novos jogadores para o jogo de volta da Copa do Brasil



Após a goleada por 4 a 0, pela Copa do Brasil, o técnico Ademir Fonseca deixou o comando técnico do clube. Ademir Fonseca comandou o clube na campanha histórica da Copa do Brasil até agora, passando por Confiança, Sport e Vila Nova. Para o lugar de Ademir, chegou Maurílio Silva.

VAI E VEM TAMBÉM DENTRO DE CAMPO NO FERRÃO

A diretoria anunciou, em 12 de abril, o desligamento de nove jogadores. O treinador também foi trocado pelo clube cearense. Glauber, Batata, Jean Melo, Clemer, Andrei, Diego Silva, Castro, Cristiano e Mota foram dispensados. O último deles anunciou a aposentadoria do futebol. Cinco nomes foram anunciados para a disputa da Série D, que tem início em 22 de abril: Esquerdinha, Leanderson, Edson Carius, Lucas Mendes e Guedes.

MOMENTO DE RETOMAR A CONFIANÇA!

O Galo acumula três derrotas em sequência nesta temporada. Um dos líderes do elenco atleticano, o goleiro Victor comentou sobre o momento do Galo, dizendo é essencial o Galo fazer um bom jogo no Ceará para restabelecer a confiança para a sequência do Brasileirão.

Foto: Bruno Cantini



“É momento de procurar crescer, voltar a ganhar confiança. Fizemos um bom resultado na ida, é importante que a gente faça um bom jogo na quarta-feira para espantar qualquer tipo de desconfiança que possa vir em cima da nossa equipe, para a gente ter uma boa sequência de Brasileiro também”, disse.

