Resultado Flamengo x Santa na Copa Libertadores 2018 (1-1)

FINAL DE JOGO

Flamengo 1x1 Santa Fe

49" Diego cobra no primeiro pau, Juan desvia por cima e a bola vai para fora.

48" FALTA PERIGOSA PARA O FLAMENGO

Diego tem a oportunidade de cruzar na área. É o último lance.

47" Arão recebe em profundidade, mas não consegue chegar. Bola de Zapata.

45" Lincoln tenta jogada individual e é desarmado pela zaga colombiana.

45" Vamos até os 49, aponta o árbitro.

44" Santa Fe agora com uma linha de quatro zagueiros e outra linha de cinco no meio campo. Apenas Morelo a frente do time. Retranca total.

43" SUBSTITUIÇÃO NO SANTA FE

Entra Henao, sai Plata.

42" ZAPATAAA

Goleiro colombiano salva o Santa Fe com os pés. Paquetá achou Diego na área, o meia tentou deslocar Zapata, mas o colombiano estava esperto.

39" CONFUSÃO

Gil cai em campo e Rodinei e Guevânio não gostam. Na sequência, Geuvânio puxa o lateral pelo braço.

36" DE NOVO?

Diego cruza novamente na área e dessa vez Juan tenta a finalização. Soto corta no último momento e mais uma vez salva o time colombiano.

36" SALVOOOU

Diego cruza na área, Zapata falha mais uma vez e Rever finaliza em cima de Lincoln. O atacante consegue empurrar a bola para o gol, mas a zaga colombiano salva em cima da linha.

35" GIRAAALDO

O lateral que acabou de entrar salva o Santa Fe. Geuvânio recebe em profundidade, a bola sobra para Lincoln que tentava Diego livre, mas o lateral cortou.

34" SUBSTITUIÇÃO NO SANTA FE

Sai Arboleda e entra Giraldo

32" Geuvânio levanta na área e Willian Arão desvia, mas bola não chega ao gol. López afasta.

32" CARTÃO AMARELO

Cuéllar recebe amarelo por empurrão com o jogo parado.

31" CARTÃO AMARELO

Soto puxa a camisa de Diego e recebe o amarelo.

30" SUBSTITUIÇÃO NO FLA

Entra Geuvânio, sai Vinicius Jr.

29" Lincoln levanta na área e Paquetá consegue uma bicicleta, mas a bola vai por cima do gol.

28" Arão tenta passe para Lincoln e atacante não domina.

26" SUBSTITUIÇÃO NO SANTA FE

Sai Vargas, entra Soto

25" Flamengo troca passes na defesa. Não consegue criar desde o gol do Santa Fe.

22" MAIS UMA PARA FORA

Diego cruza para Arão, que sobe mais que Pajoy, mas cabeceia por cima do gol. Segue 1 a 1.

20" Diego levanta na área, Lopez desvia e tira Zapata da jogada. Na sobra, Lincoln acha Vinicius Jr dentro da área, mas o atacante manda por cima.

20" Renê lança Vinicius Jr em profundidade e Arboleda manda para escanteio.

19" Vinicius tenta toque de letra e perde a posse.

16" APARECEU NA HORA CERTA

Plata recebe na direita, cruza para Vargas atrás, mas Arão aparece e corta para a lateral.

15" Rodinei levanta na área, mas a bola passa por todo mundo.

13" Rever corta parcialmente, a bola fica com Pajoy e o atacante chuta nas mãos de Diego Alves.

12" Flamengo troca passes na área de ataque. Lincoln serve Vinicius Jr, que limpa a jogada, mas pega mal na bola.

10" SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Saem Everton Ribeiro e Dourado, entram Arão e Lincoln.

8" Barbieri chama Lincoln e Arão.

8" Vargas arrisca de longe e pega mal.

7" Everton Ribeiro levanta na área e Rever sozinho, na marca do pênalti, cabeceia mal. Bola com Zapata.

6" Vinicius Jr recebe de Diego em profundidade, tenta levar a bola mas é interceptado pela zaga.

5" RENÊ TRÊS VEZES

Lateral rubro-negro precisa cortar três vezes seguidas até afastar o perigo.

4" Flamengo troca passes há quase três minutos sem conseguir produzir nada.

2" Vargas recebe na entrada da área, tenta a finalização e a bola explode em Renê.

2" Everton Ribeiro recebe no meio e no domínio usa a mão. Falta para o Santa Fe.

0" Vinicius tenta bola de três dedos sem olhar para Diego, mas pega mal e desperdiça o ataque.

0" ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

44' Diego levanta forte demais e a bola fica com Zapata.

44' Falta dura em cima de Dourado agora. Bom momento para o Flamengo!

42' PERDEEEU

Rodinei recebe na lateral direita, cruza para Dourado que, sozinho, pega mal na bola.

40' CARTÃO AMARELO

Javier Lopes pisa em Diego e recebe o amarelo.

38' Pajoy recebe, finaliza de fora da área, mas a bola chega fraca e Diego Alves fica com ela.

37' Diego lança em profundidade para Vinicius Jr, mas o atacante não consegue chegar.

36' Vargas tenta avanço pelo meio e é parado com falta por Cuéllar.

35' Diego não cruza e nem tenta o gol, bola nas mãos de Zapata.

34' Falta para o Flamengo. Vem Diego na bola

30' GOOOOOOL DO SANTA FE!

Diego não consegue dominar no meio de campo, a bola sobra para Plata, que rola para Morelo empatar a partida. Tudo igual.

30' Pajoy cobra falta na direita e Renê aparece para cortar.

27' Diego bate curto, Paquetá dribla o zagueiro, levanta para a área e Moya corta.

26' Paquetá rola para Diego, o meia solta uma bomba mas a bola explode na barreira. É escanteio para o Flamengo.

24' PAROU! PAROU!

Everton Ribeiro acha Vinicius Jr na área, Tesillo toca para trás e Zapata é obrigado a tirar com as mãos. Tiro livre indireto para o Flamengo. Ótimo momento.

22' Plata recebe em profundidade na ponta direita, tenta o drible da vaca em Renê, mas o lateral rubro-negro consegue a recuperação.

20' Até aqui, o Flamengo é melhor. Santa Fe começa, agora, a tentar trocar passes.

19' Sem perigo! Bola nas mãos de Diego Alves.

18' Rodinei aperta na lateral-direita e comete falta. Vem bola na área rubro-negra.

15' VAI ESCREVER O QUE?

Paquetá aplica uma belíssima caneta na ponta direita, mas acaba saindo com bola e tudo.

13' Everton Ribeiro tenta o cruzamento para Diego dentro da área, mas Tesillo aparece antes do meia rubro-negro.

12' ZAPATAAA

Rodinei joga na área, a bola sobra para Juan e o goleiro colombiano salva o Santa Fe.

11' Paquetá recebe de costas e sofre falta. Flamengo melhor até aqui.

9' QUASE O SEGUNDO

Everton Ribeiro faz boa jogada, encontra Diego dentro da área. O meia tenta limpar, não consegue e achar Vinicius Jr. No cruzamento, Perlaza manda para escanteio.

7' GOOOOOOL! CEIFADA NELES!

Diego cruza fechado na área do Santa Fe e Henrique Dourado cabeceia. Segundo de Dourado na Libertadores.

6' Renê tenta avançar pela esquerda, mas Gordillo comete falta.

2' QUASE O PRIMEIRO

Diego recebeu dentro da área de Paquetá, tentou tirar do goleiro, mas acabou chutando para fora.

0' Rola a bola!

Os atletas já se encaminham para o vestiário. Faltam poucos minutos!

Jogadores de Flamengo e Santa Fe já estão em campo para iniciar o aquecimento. Daqui a pouco rola a bola, torcedor!

Nosso time é a gente em campo! O Flamengo está escalado para enfrentar o Santa Fé no Maracanã pela Conmebol Libertadores. Vamos, Flamengo! #FLAxSFE #CRF pic.twitter.com/oPMeuzTk88 — Flamengo (@Flamengo) 18 de abril de 2018

Vestiário pronto e aguardando o time aqui no Maracanã. O novo Manto Sagrado fará sua estreia oficial esta noite. #FLAxSFE #CRF pic.twitter.com/hmmZFZ8twU — Flamengo (@Flamengo) 18 de abril de 2018

Chegamos no Maracanã. A Nação hoje não estará presente fisicamente, mas serão 40 milhões de corações empurrando nosso time para mais uma vitória na Conmebol Libertadores. Hoje tem FLAMENGO! #FLAxSFE #CRF pic.twitter.com/DwZzl0Sft9 — Flamengo (@Flamengo) 18 de abril de 2018

Por conta da punição, ontem, na véspera do jogo, a diretoria rubro-negra decidiu fazer um treino aberto para que os torcedores pudessem apoiar os jogadores. O resultado foi de quase 50 mil tickets.

Boa noite torcedor. Hoje é dia de Copa Libertadores! Flamengo e Santa Fe, ao vivo, se enfrentarão pela terceira rodada do torneio e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!

COMO ESTÁ O GRUPO ATÉ AQUI

Após a segunda rodada o grupo 4 está da seguinte forma:

TIME P J V D E GP GC SG Flamengo (BRA) 4 2 1 0 0 4 3 1 River Plate (ARG) 2 2 0 0 2 2 2 0 Santa Fe (COL) 2 2 0 0 2 1 1 0 Emelec (EQU) 1 2 0 1 1 2 3 -1

INTERINOS À BEIRA DO CAMPO

Ambas as equipes terão técnicos interinos à frente do time na partida. Enquanto Barbieri substitui Carpegiani, Agustín Julio será o substituto de Gregório Perez, demitido no fim de semana.

COMO CHEGA O FLAMENGO

Depois de uma estreia cercada de polêmicas no Brasileiro, o Flamengo de Maurício Barbieri chega fortalecido após a demonstração de apoio da torcida no treino aberto.



Na Libertadores, o Rubro-Negro tem quatro pontos em dois jogos - empatou em casa com o River Plate e venceu o Emelec fora com belíssima atuação de Vinicius Jr.

COMO CHEGA O SANTA FE

O time colombiano chegou ao Rio ontem e encerrou sua preparação no estádio do maior rival do Flamengo, em São Januário.



Mal no campeonato colombiano, o Santa Fe deposita suas esperanças na Libertadores. Com dois pontos em dois jogos, o clube precisa da vitória no Rio para sonhar com algo maior.

O PRIMEIRO CONFRONT NA HISTÓRIA

Flamengo e Santa Fe nunca se enfrentaram. O Rubro-Negro chegou a disputar jogos contra rivais do time colombiano, mas nunca contra o Santa Fe.

O ESTÁDIO: MARACANÃ

A partida será realizada no Estádio do Maracanã. Com capacidade para 78.838 mil pessoas, o estádio foi um dos reformados para a Copa do Mundo de 2014.