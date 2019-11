RESULTADO Sport x Corinthians  no Campeonato Brasileiro (1-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, hoje terá mais uma transmissão pelo Campeonato Brasileiro, às 19h, entre Fluminense e Atlético Paranaense. Não deixe de ficar por dentro das repercussões pós-jogo da sexta rodada do Brasileirão. Até mais!

Com o empate, o Sport é o décimo colocado com 8 pontos. Já o Corinthians sobe para terceiro lugar, com 11 pontos.

48' FIM DE JOGO! Sport 1 x 1 Corinthians.

47' Escanteio para o Corinthians. Maycon cobra, mas o juiz marca falta de ataque.

45' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

43' Maycon cruza mais uma bola na área, mas Henrique domina a bola com o braço e o árbitro marca a irregularidade.

40' Junior Dutra cruza na área, Sheik domina com o peito e perde a bola. Depois faz falta em Ernando.

39' Michel Bastos arrisca de fora da área, mas a bola vai para a linha de fundo.

37' SUBSTITUIÇÃO: Sai Mateus Vital e entra Emerson Sheik.

34' MAIS UMA CHANCE! Carlos Henrique arrisca de fora da área e Walter defende.

33' QUASE!!! Michel Bastos cobra escanteio e Ronaldo Alves cabeceia com perigo contra o gol do goleiro Walter.

30' SUBSTITUIÇÃO: Sai Neto Moura e entra Deivid.

30' Juninho Capixaba cruza com perigo, ninguém do Corinthians chega e zaga do Sport afasta.

27' Maycon cruza a bola para Henrique que domina com o peito e na hora do chute a zaga do Sport tira para escanteio.

25' SUBSTITUIÇÃO: Sai Rogério e entra Michel Bastos. É a estreia do meia com a camisa do Sport.

24' CARTÃO AMARELO! Gabriel faz falta em Gabriel do Sport e recebe o cartão.

23' SUBSTITUIÇÃO: Sai Pedrinho e entra Marquinhos Gabriel.

21' Maycon acabou de entrar e quase marcou, mas parou em Magrão.

20' SUBSTITUIÇÃO: Sai Paulo Roberto e entra Maycon.

19' CARTÃO AMARELO! Carlos Henrique recebe cartão por comemorar o gol na torcida.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Rogério dribla Juninho Capixaba e toca para Carlos Henrique que dribla a defesa corinthiana, chuta e empata a partida.

17' CARTÃO AMARELO! Ernando faz falta em Mateus Vital e recebe o cartão.

16' Falta para o Sport. Cláudio Winck cobra no gol e Walter realiza uma boa defesa.

14' Mateus Vital arrisca de fora da área, mas Magrão agarra a bola.

13' SUBSTITUIÇÃO: Sai Everton Felipe e entra Carlos Henrique.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Mateus Vital cobra escanteio, Roger dá um cabeceio certeiro e inaugura o placar do jogo.

8' Everton Felipe cobra escanteio, Anselmo cabeceia, mas Walter agarra sem perigo.

7' CARTÃO AMARELO! Juninho Capixaba faz falta em Cláudio Winck e recebe cartão.

5' Mantuan cruza a bola na área e a zaga afasta. Porém, a arbitragem já havia marcado impedimento do atacante Roger.

4' Mateus Vital inicia o contra-ataque e toca para Pedrinho que perde a bola.

2' Após bela troca de passes da equipe corinthiana, o meia Mateus Vital tenta jogada individual e perde a bola.

1' Os times voltaram sem substituições.

0' Bola rolando. Começa o segundo tempo! O Sport sai com a bola.

O Sport criou as principais chances do primeiro tempo. Porém, o empate é justo devido à atuação fraca de ambas equipes.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO. Vamos para o intervalo.

45' Cláudio Winck cruza rasteiro na área e Henrique afasta mais uma.

42' CARTÃO AMARELO! Paulo Roberto faz falta Em Neto Moura e recebe o primeiro cartão da partida.

41' Ambas equipes com muita dificuldade de criação ofensiva. Muitos passes errados acabam colaborando para essa questão.

38' Cládio Winck cruza bola na área, mas Pedro Henrique afasta.

36' Everton Felipe desperdiça o contra-ataque, após um erro de passe que é motivo de reclamação por boa parte da torcida mandante.

36' Corinthians chega ao ataque, mas Juninho Capixaba perde a bola e o Sport tenta um contra-ataque.

33' Mateus Vital faz boa jogada pela direita, rola para trás e a equipe corinthiana acaba desperdiçando a jogada que é afastada pela defesa do Leão.

31' Junior Dutra dribla pela esquerda, cruza a bola na área e zaga do Sport afasta.

28' Neto Moura arrisca mal de fora da área.

27' Pedrinho sofre falta e sente dores. Com isso, recebe atendimento médico.

26' Rogério cruza a bola na área, o zagueiro Pedro Henrique tenta tirar, mas fura. Depois Mantuan acaba afastando o perigo.

24' Corinthians desperdiça um contra-ataque, com um passe errado de Júnior Dutra.

21' QUE DEFESA! Rogério recebe lançamento, de Everton Felipe, chuta para o gol e para em Walter que faz grande defesa.

19' Jogo de poucas faltas, até o momento apenas três.

16' Everton Felipe cruza novamente na área, mas sem perigo para o goleiro Walter que agarra a bola.

12' ESQUEMA TÁTICO: Nota-se que com a bola, o Corinthians joga 4-2-3-1. Sem, se posta no 4-2-2 com Júnior Dutra e Pedrinho recuados.

8' PERDEU! Everton Felipe cruza a bola na área que passa por todo mundo e o meia Gabriel desvia mal. Perdeu uma boa chance para abrir o placar.

7' QUASE! Mantuan tabela na direita, invade a área e chuta a bola rasteira que passa do lado da trave.

5' Roger recebe na ponta esquerda e toca para Junior Dutra que desperdiça o passe e não consegue chutar a bola

4' Pedrinho fez um drible bonito e toca para Roger. Porém, a defesa do Sport antecipa e impede o sucesso da jogada.

2' Paulo Roberto arriscou o primeiro chute do jogo, mas pegou muito mal e isolou a bola. Sem perigo para o goleiro Magrão!

1' Timão começa o jogo trocando passes.

0' Corinthians deu a saída. Começa a partida na Arena Pernambuco!

Times já estão em campo aguardando o início da partida.

Boa tarde, torcedor! Em instantes, você confere o jogo entre Sport x Corinthians ao vivo pelo Campeonato Brasileiro. A partida está programada para começar às 16h00 na Arena de Pernambuco, na cidade de São Lourenço da Mata, em Recife.

O técnico Fábio Carille, escalou um time misto para o confronto contra o Sport. O Alvinegro deve ser escalado com a seguinte equipe: Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel e Paulo Roberto; Pedrinho, Mateus Vital e J. Dutra; Roger.

Já o Corinthians goleou o Deportivo Lara, nesta semana, por 7 a 2 em partida disputada pela Copa Libertadores da América. No Brasileirão, o Timão ocupa a quarta colocação, com dez pontos. Logo, uma vitória contra o Sport, neste domingo, pode dar a liderança da competição.

O técnico Claudinei Oliveira tem não poderá contar com três jogadores: Marlone e Felipe Bastos, que pertencem ao Corinthians, e Andrigo que segue recuperando de uma lesão. Porém, existe a expectativa da estreia de três jogadores com a camisa do Sport: O volante Deivid, o meia Michel Bastos e o atacante Rafael Marques.

Apesar de não atuar na Ilha do Retiro, os jogadores do Sport acreditam que irão se adaptar rapidamente com o gramado da Arena Pernambuco. “A grama é um pouco diferente, mais rala, então o jogo acaba correndo mais. Mas a gente não pode se prender a isso. Sempre estamos jogando em campos assim, como contra o Cruzeiro, que a grama é parecida. Não teremos o caldeirão da Ilha, mas acredito que a torcida vai para a Arena nos dar incentivo. Acredito que vamos fazer um bom jogo lá”, explicou o volante e capitão Anselmo.

O Sport perdeu a última rodada do Brasileirão por 2 a 0 para o Cruzeiro, em partida disputada no Mineirão. Com isso, a equipe busca uma vitória dentro de casa, contra o Corinthians, para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Leão é o 12º colocado, com sete pontos.