Recordar é viver: há dez anos, Fluminense encantava América ao eliminar São Paulo na Libertadores

21 de maio de 2008 é um dia que difícil de sair da mente do torcedor do Fluminense. Mesmo 10 anos depois, qualquer um que esteve no Maracanã naquela noite de quarta-feira, lembra como era o clima vivido pelas 72.910 pessoas presentes. Era um misto de apreensão com confiança.

Apreensão pois até os 45 minutos do segundo tempo a equipe estava eliminada. A confiança vinha de que a história do Flu mostra que muitos dos títulos são construídos naqueles muitos finais de partida, quando ninguém mais acredita em uma reviravolta.

Na partida de ida, derrota por 1 a 0, no Morumbi. O São Paulo contava com jogadores experientes como Rogério Ceni, Jorge Wagner e Adriano, e tinha a juventude de Miranda e Hernanes.

O Tricolor carioca assegurou sua participação na semifinal da competição ao bater o tricampeão São Paulo, no Maracanã, por 3 a 1. O Flu então aguardaria seu adversário, que foi definido da partida entre Atlas-MEX e Boca Juniors. Os argentinos acabaram se classificando e enfrentaram o Tricolor naquele ano.

Foto: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

Início arrasador

O Fluminense começou o jogo sem dar chance para o São Paulo nos primeiros minutos do duelo. Só dava Flu no jogo e, aos 12 minutos, a equipe comandada por Renato Gaúcho foi recompensada. Júnior César levantou bola na área, e Cícero escorou de cabeça. A bola sobrou para Washington, que de primeira desviou e abriu o placar.

O São Paulo apertou a marcação, na tentativa de anular as jogadas criadas por Conca. Aos 18 minutos, o Tricolor Paulista perdeu uma grande oportunidade de empatar. Hernanes cobrou falta da entrada da área, mas a bola saiu à direita do gol de Fernando Henrique.

Aos 37 minutos, quase o segundo do Tricolor. Conca desceu pelo meio, viu que Rogério Ceni estava adiantado e bateu para o gol. A bola bateu na travessão, e, no rebote, Thiago Neves desperdiçou de cabeça, mesmo sem goleiro.

Emoção na etapa final

Logo no início, Adriano teve a chance do empate. Com um chute de fora da área, o Imperador obrigou o goleiro Fernando Henrique a se esticar para alcançar a bola. Aos 13, foi a vez de o São Paulo atormentar a zaga mais uma vez. Aloísio tabelou com Adriano, que recebeu a bola e bateu para o gol. Fernando Henrique espalmou.

Aos 19, Aloísio incomodou novamente a defesa adversária. Após uma 'trombada' com Adriano na entrada da área do Flu, Chulapa ficou com a bola e bateu cruzado. A bola saiu lentamente, à esquerda do gol. Na marca dos 25 minutos, Chulapa avançou pela esquerda, entortou Ygor e cruzou para Adriano finalizar para o gol.

Logo em seguida, o Flu deu o troco. Conca lançou a bola na área, e a zaga do São Paulo cochilou. Dodô pegou a bola de primeira e mandou por entre as pernas de Rogério Ceni: 2 a 1 Fluminense, resultado que ainda daria a classificação ao Tricolor Paulista.

Foto: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

Já perto do fim, aos 46 do segundo tempo, Washington apareceu para decidir a partida. Thiago Neves cobrou escanteio, e o atacante subiu mais alto que a zaga. Vitória do Fluminense que, assim, conseguiu se classificar pela primeira vez para as semifinais da competição sul-americana.