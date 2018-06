Odair acredita que Inter foi melhor em empate com São Paulo: "Eles ficaram próximos de perder"

O Internacional, que tinha a oportunidade ultrapassar a equipe do São Paulo na tabela e encostar no líder Flamengo, acabou empatando em 0 a 0 no Morumbi, nesta terça-feira (5). Em um jogo onde as equipes não passaram nem perto de exibir o futebol tecnicamente refinado, o empate sem gols pareceu um resultado razoável para o que os times mostraram.

Para Odair Hellmann, o desempenho acabou sendo positivo, por não ter a sua equipe dominada pelos donos da casa. Para o técnico, o Inter esteve mais próximo de conquistar os três pontos do que os mandantes e por isso acabou ficando um "sabor amargo".

"Um primeiro tempo normal. Nada de supremacia do São Paulo. Eles ficaram próximos de perder. Estivemos muito bem no segundo tempo. Você cresce, pressiona, é agressivo. Quase todas as transições foram próximas à área. Na minha avaliação, assim foi o jogo. Somamos ponto fora, mas que fique claro que viemos para vencer o jogo." Afirmou o comandante.

Sincero, o treinador do time gaúcho admitiu que o duelo não foi um primor técnico, mas enfatizou que seus comandados lutaram até o fim em busca da vitória, procurando desenvolver a ideia do jogo com a bola no chão, enquanto a equipe paulista, buscou jogar explorando mais a bola aérea, em sua visão. Por fim, enalteceu a importância de estar sempre somando pontos para não deixar os primeiros colocados se distanciarem.

"Ficou o gostinho da vitória. Enfrentamos o São Paulo de igual para igual. Lutamos até o fim pela vitória. A frustração é que a vitória não veio. Quando você não soma três, que some um e fique na ponta de cima da tabela. Aí depois há a segunda perna. Queremos estar no bolo, em cima, para depois brigar pelas melhores colocações no campeonato." Disse.

Com o empate, a equipe colorada soma 16 pontos e está em quinto lugar na tabela - podendo perder até cinco posições, mediante aos resultados dos jogos da rodada. No próximo domingo (10)., a equipe terá um novo desafio como visitante. Os comandados de Hellmann encaram a equipe do Santos, pela 11ª rodada, às 19h, na Vila Belmiro.