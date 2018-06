Em partida de sete gols, Figueirense despacha Atlético-GO e volta ao G-4

O Atlético-GO recebeu o Figueirense, no sábado (9), em jogo iniciado às 19h, no Estádio Olímpico, em Goiânia, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão Série B. Os visitantes venceram os donos da casa, em partida bastante movimentada e de muitos gols, pelo placar de 4 a 3. Tomas Bastos, João Paulo e Junior Brandão foram os autores dos tentos da equipe goiana. Já do lado catarinense os autores dos gols foram: Zé Antônio, Renan Mota, João Paulo e Gustavo Ferrareis.

Aos vinte e cinco minutos do primeiro tempo, o Figueirense já havia conquistado uma vantagem de 3 a 0, com gols de Zé Antônio, Renan Mota e Ferrareis.

A equipe goiana que até os 38 minutos do primeiro tempo perdia por 3 a 0, conseguiu reagir com dois gols num intervalo de seis minutos e encostou no placar, primeiro através de Júnior Brandão Em um dos gols o Dragão contou ainda com uma colaboração do goleiro Denis, que cometeu pênalti bizarro em cima de Fernandes, convertido por João Paulo.

No segundo tempo, aos 19 minutos, os catarinenses voltaram a respirar tranquilos, com o quarto gol da equipe comandada por Milton Cruz, na partida, marcado por João Paulo. O Atlético-GO buscou o terceiro com Tomás Bastos já nos acréscimos, mas não suficiente para evitar a vitória dos visitantes no Olímpico. Apesar de conquistar os três pontos, o técnico catarinense lamentou os erros que quase custaram a vitória.

Com o triunfo, o Figueira chegou aos 17 pontos somados na competição e voltou ao G-4, mantendo uma série de quatro jogos sem perder na série B. Já o Atlético, amargou o quarto jogo seguido sem vencer no campeonato, caindo para a 13ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Figueirense receberá o Sampaio Corrêa, terça-feira (12), às 20h30, no Orlando Scarpelli. Enquanto o Dragão joga clássico de Goiânic contra o Vila Nova, no Serra Dourada, no sábado (16), às 18h30. Os catarinenses buscarão se afirmar de vez entre os quatro primeiros colocados, enquanto o os goianos tentarão quebrar a sequência negativa de quatro jogos sem vitória na competição.