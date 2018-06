De volta ao G-4, Odair pede atenção no pós-Copa: "Precisamos retornar da mesma maneira"

O Internacional venceu o Vasco pelo placar de 3 a 1, na noite da última quarta-feira (13), atuando no Beira-Rio. A equipe colorada se impôs, jogando em seu território e alcançou o quarto lugar na tabela, vivendo uma sequência de oito jogos sem derrota.

Para o comandante Odair Hellmann, embora o Inter tenha feito uma campanha sólida até aqui, poderia estar com uma pontuação ainda maior na tabela, caso tivesse aproveitado as chances de gols criadas, em partidas que atuou melhor que seus adversários.

"O Inter faz a campanha que mereceu em campo. Por justiça, teríamos que estar com mais. Você precisa aliar performance e resultado. Temos que continuar assim para nos estabelecer na parte de cima da tabela. É jogo a jogo. Será igual. Cada jogo é uma história. Buscaremos fazer melhor e seguir. Onde poderemos chegar? Dia 10 de dezembro conversaremos. Mas não farei projeção e criar expectativas. Buscarei trabalhar." Destacou o treinador.

Odair aproveitou o momento para enaltecer a direção que trouxe jogadores importantes e que contam com a confiança do treinador, como Zeca, Rossi e Lucca. Para ele, as contratações elevaram o nível do grupo e possibilitaram ao Internacional um ganho técnico principalmente na fase ofensiva.

"Hoje é muito satisfatório. É uma reconstrução. Agregamos nestes seis meses peças importantes. A direção fez um bom trabalho. No Gauchão, perdemos Pottker e Damião. Ali, agregamos outros jogadores. Vocês perguntavam sobre a parte ofensiva. Eu dizia que mudava por obrigação. Com todos, aumenta o leque." Avaliou Odair.

A equipe colorada alcançou o quarto lugar na tabela e agora terá todo esse período de parada para a Copa do Mundo para a manutenção do trabalho. Treinar forte durante a pausa e voltar com um desempenho ainda melhor do que demonstrou até aqui, é o que espera o treinador da equipe gaúcha.

"Foi satisfatório até agora, mas agora zera. Precisamos retornar da mesma maneira. Que aproveitemos a parada. Foi só um terço do Brasileirão. Há muitos jogos pela frente. Foi bom, mas isso não resolve se fizermos só isso. Precisamos ter tranquilidade, trabalhar e voltar bem fortes. Temos que fazer esta segunda parte tão bem quanto agora." Afirmou o comandante.

Com o resultado, o Inter chegou 22 pontos e está em quarto. O time comandado por Odair Hellmann goza agora de um período de 10 dias de férias e retorna a jogar pelo Brasileirão somente no dia 19 de julho, quando enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada.