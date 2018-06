Começo da caminhada: Brasil encara Suíça em busca do hexa

A Seleção Brasileira começa sua jornada em busca do hexa neste domingo (17) às 15 horas, horário de Brasília contra a Suíça válida pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo 2018, na Arena Rostov

Após sediar o último Mundial, o Brasil chega na Rússia com expectativa de fazer boa campanha e se recuperar da última eliminação vergonhosa onde sofreu goleada por 7 a 1 da Alemanha. Já os Suíços os quais foram eliminados nas oitavas de final em 2014, estão focados em garantir presença mais uma vez no mata-mata.

Com problemas físicos, Seleção Brasileira estreia na Copa

Desde que os jogadores se apresentaram na Granja Comary, existia preocupação com o estado físico de alguns jogadores, como a de Neymar por exemplo o qual havia passado por uma cirurgia no mês de março. Outros atletas ainda geram preocupação, caso de Renato Augusto o qual teve uma inflamação no joelho,Fágner e Douglas Costa que tiveram lesões musculares e recentemente com Fred, o qual se lesionou em uma dividida com Casemiro no treinamento. O técnico Tite confirmou a ausência do meio-campista recém contratado pelo Manchester United na estreia da Seleção

"Estamos com 23 atletas de altíssimo nível. Só o Fred não tem condições de jogo para a estreia. Está fora. Todos os outros estão preparados" afirmou.

Sobre o físico da maior estrela da brasileira, Tite confessou que Neymar não está completamente recuperado, mas será titular na partida contra Suíça: "O Neymar não está 100% ainda, mas é muito privilegiado fisicamente. Os índices de sprints em velocidade máxima são impressionantes, ele não perdeu e fez uma recuperação muito boa. Ainda não está em sua plenitude, tomara que esteja logo, mas é um processo bem evoluído em relação ao que esperávamos e suficientemente bom para fazer um grande jogo"

Como de costume, Tite divulgou a escalação do Brasil, será o mesmo time que venceu a Áustria por 3 a 0, desta vez, Marcelo terá a faixa de capitão.

Escalação Brasil: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.

Suíça joga favoritismo para adversário

Famosa por sua defesa quase impenetrável, a Suíça irá apostar na retranca na partida contra o Brasil, e apostar nos contra-ataques para tentar conquistar os três pontos. O lateral e capitão da equipe Lichtsteiner terá a difícil missão de parar Neymar, o atleta exaltou a habilidade do brasileiro: "Acho que é praticamente impossível neutralizar o Neymar totalmente em 90 minutos. Depois do (Cristiano) Ronaldo e do Messi, é o melhor jogador, o mais completo"

O técnico da equipe elogiou a Seleção Brasileira, mas preferiu focar na preparação de sua seleção: "Comecei agora a estudar o Brasil e ainda não falei com meus jogadores sobre isso. Certamente, é uma equipe muito boa, que teve um desenvolvimento muito bom nos últimos anos. Joga de um modo mais europeu do que antes, os resultados mostraram isso. Acho que merecem muito respeito da nossa equipe. Mas eu me preocupo primeiro com minha equipe para desenvolver nosso jogo. Viemos para tentar o melhor contra qualquer adversário"