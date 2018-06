Erazo recebe propostas e pede para não se reapresentar no Vasco

Com vínculo com o clube anterior até 2019, o Atlético-MG, Erazo pediu solicitação de liberação para o Cruz-Maltino para acertar sua proposta no exterior. O zagueiro não se apresentou com o restante do grupo e até o fim dessa semana, as propostas irão ser novamente definidas para acertar o futuro do jogador.

No mercado sul-americano, o zagueiro tem uma certa importância no Equador, onde defendeu a seleção usando a braçadeira de capitão.

O equatoriano chegou ao Vasco em janeiro, disputando 22 (vinte e dois) partidas e com 2 (dois) gols pelo clube. Em 2016, o zagueiro chegou ao Galo para substituir a saída do jogador Jemerson, mas infelizmente Erazo sofreu com um problemas de lesão e não conseguiu se fixar com o clube.

Pela torcida, Erazo foi um dos culpados pelo desempenho defensivo ruim do time no primeiro simestre. O Vasco já está atrás de reforços para a zaga, e já está com uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Digão, do Cruzeiro. O técnico Jorginho atualmente conta com os seguintes defensores: Breno, Werley, Ricardo, Paulão, Miranda e Luiz Gustavo.