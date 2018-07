Em turnê no México, Santos enfrenta o Monterrey

Com a pausa dos campeonatos por conta da Copa do Mundo, o Santos decidiu realizar dois amistosos no México neste início de julho, o primeiro será realizado neste sábado (07), às 23h (horário de Brasília), contra o Monterrey, no Estádio Guadalupe e o segundo amistoso na terça-feira (10), contra o Querétaro, também as 23h, no Estádio Corrigedora.

A delegação alvinegra está no México desde quinta-feira (5), o presidente José Carlos Peres não viajou com o time para tentar fechar possíveis contratações. A intenção das partidas é acertar a equipe testando as peças que o time possui para continuar as sequências de jogos do restante da temporada, já que o Peixe não terá tarefa fácil na volta do Brasileirão, enfrentando o Palmeiras, no Pacaembu, no próximo dia 19 de julho.

A equipe santista relacionou 26 jogadores para os confrontos:

Goleiros – João Paulo, Vanderlei, Vladimir;

Laterais – Daniel Guedes, Dodô, Victor Ferraz;

Zagueiros – David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Robson Bambu;

Meias – Diego Pituca, Fernando Medeiros, Gabriel Calabres, Guilherme Nunes, Jean Mota, Léo Cittadini, Renato, Vitor Bueno, Vecchio, Yuri;

Atacantes – Bruno Henrique, Copete, Diego Cardoso, Eduardo Sasha, Rodrygo, Yuri Alberto.

Desfalques

Os jogadores Alison, Arthur Gomes, Gabriel e Lucas Verissimo estão contundidos e não viajaram com a equipe para seguirem em recuperação em Santos. Vale lembrar que Lucas Veríssimo está sendo negociado e esse também pode ser um dos motivos da ausência do zagueiro na viagem.

Escalação

A provável escalação da equipe santista pode ser composta por Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Bruno Henrique, Eduardo Sasha e Rodrygo.

Monterrey

Após pré-temporada em Cancún, o time do técnico Diego Alonso segue as preparações para temporada 2018-2019 e a provável escalação para o confronto contra o Peixe conta com: Hugo González; S.Medina, N.Sánchez, J.Basanta, L.Vangioni; Alfonso González, J. Molina, C. Sanchéz; Urreta, A. Hurtado e D. Pabón.

A expecativa do Rayados é grande para a partida, ainda mais pela imagem internacional que o Santos Futebol Clube possui.