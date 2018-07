Atlético-MG libera zagueiro Bremer para negociar com Torino, da Itália

O Atlético-MG liberou o zagueiro Bremer para viajar a Turim, na Itália, para realizar exames médicos na segunda-feira. Se for aprovado, o atleta deve fechar com o Torino. Porém, ainda não há nada assinado entre as partes. De acordo com a imprensa italiana, o time europeu pagará 6 milhões de euros (equivalente à cerca de 27 milhões) pelos direitos econômicos do jogador.

O zagueiro, nascido no interior da Bahia, começou sua carreira nas divisões de base do São Paulo. Chegou ao Galo em março do ano passado para o time sub-20, sendo titular da equipe durante a campanha da conquista da Copa do Brasil sub-20 de 2017. Desde a base do Atlético-MG, o jogador já era alvo de um interesse da Roma.

Promovido ao profissional ainda na temporada passada, Bremer ganhou espaço no elenco. Chegou a figurar entre os titulares este ano, com a contusão de Leonardo Silva. Ao todo, atuou em 32 partidas pelo Atlético-MG. Se a negociação for concretizada, o clube deve procurar outro zagueiro no mercado para suprir sua ausência.