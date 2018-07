Hyoran e Scarpa são destaques, Palmeiras goleia Liga Alajuelense e termina intertemporada invicto

Na tarde desse domingo (8), o Palmeiras fez a sua última partida da intertemporada na America Central. O Adversário foi a Liga Alajuelense da Costa Rica, no Estádio Nacional.

O Verdão venceu pelo placar de 6 a 0 com gols de Bruno Henrique, Gustavo Scarpa (2) e Hyoran (3). Após os confrontos contra Arábe Unido (Panamá), Ind. Medellín (Colômbia) e Liga Alajuelense (Costa Rica) o Palmeiras termina sua intertemporada com 3 vitórias, 10 gols feitos e nenhum sofrido.

Diferente dos outros jogos dessa intertemporada,o time da Liga Alajuelense foi pra cima sem tomar conhecimento do Verdão. Logo no primeiro minuto Beckford chutou de fora da área e Weverton fez uma grande defesa. Aos 4 minutos, o Palmeiras respondeu em um contra ataque fatal, puxado por Diogo Barbosa que avançou pela lateral esquerda e cruzou rasteiro para Gustavo Scarpa que fez o gol, mas a equipe de arbitragem invalidou o gol erroneamente. No lance seguinte a equipe da casa respondeu e Rojas carimbou a bola no travessão.

O jogo ficou equilibrado até que aos 15 minutos, Scarpa sofreu falta próximo a área, Bruno Henrique cobrou e abriu o placar na Costa Rica. O Palmeiras não marcava um gol de falta há três anos. O Palmeiras seguiu pressionando e aos 16 minutos, mais uma jogada pela esquerda com Diogo Barbosa, que cruzou rasteiro na área para William que dividiu com o goleiro López e ganhou escanteio. O jogo voltou a ter um certo equilíbrio na posse de bola.

Embalado por sua torcida o time da Alajuelense mandou mais uma bola no travessão aos 30 minutos, dessa vez com Beckford. Quando achamos que ao final do primeiro tempo seria apenas isso, o Palmeiras foi lá e ampliou o placar. Marcos Rocha recebe um grande lançamento de Antônio Carlos e o lateral chegou na linha de fundo e cruzou para Hyoran fazer 2 a 0 e terminar o primeiro tempo.

A bola rolou para o segundo tempo e quem chegou primeiro foi o time da casa, Guevara invadiu a área e bateu forte para uma boa defesa de Jailson. O Palmeiras pressionou até que aos 10 minutos Lucas Lima brigou pela bola no meio, ganhou e deu um excelente passe para Scarpa que marcou o terceiro gol do Verdão.

Aos 12 minutos, Mayke disparou como um foguete pela direita e cruzou para a área. Hyoran apareceu entre os zagueiros e só desviou de cabeça e fez o quarto gol do Palmeiras. Aos 14 minutos Scarpa faz jogada pela direita e cruzou na medida para Hyoran que tocou de cabeça e faz o seu terceiro gol na partida.

O time do Palmeiras em uma boa atuação no segundo tempo seguiu pressionando até que aos 22 minutos Hyoran escapou da marcação e encontrou Deyverson na área, o atacante driblou dois jogadores e rolou para Scarpa que apenas desviou pra rede e fechou placar por 6 a 0 para o Palmeiras.

O Palmeiras em uma grande atuação fechou a sua intertemporda pela América Central, que serviu para o trabalho não ficar parado durante a pausa para a Copa do Mundo e também para divulgar a marca Palmeiras em outro continente, dar ritmo de jogo para os atletas e uni-los com uma experiência da viagem em si, onde eles ficam a todo o momento juntos.

O Verdão agora tem que virar a chave para o recomeço da temporada, onde tem um clássico pela frente contra o Santos dia 19 de julho as 20h no estádio do Pacaembu, com mando do Peixe, partida válida pela 13° rodada do Brasileirão.