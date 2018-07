Bryan Ruiz viaja ao Brasil para acertar com o Santos

O Santos está muito próximo de acertar a contratação do meia Bryan Ruiz, de 32 anos, que disputou a Copa do Mundo da Rússia pela Costa Rica. O Peixe já tem um acordo verbal com o jogador que viaja ao Brasil neste domingo (8). Na segunda-feira (9),ele deve realizar exames médicos.

Bryan confirmou à imprensa brasileira que está muito perto de assinar com o Santos.

"Vamos viajar este domingo à tarde e amanhã vamos falar com o Santos para acertar alguns detalhes, fazer os exames médicos e ver se fechamos tudo. O Santos é uma equipe de renome, com muita tradição no Brasil. Estou muito contente pela oportunidade, vamos ver se se concretiza", disse Bryan Ruiz em entrevista ao Globo Esporte.

O meio campista terminou seu contrato com o Sporting, de Portugal, no mês passado e estava livre para assim com qualquer clube. Depois de ter atuado durante três anos nos Leões e ter feito 121 jogos, o capitão da Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia, está muito perto de deixar o futebol europeu para reforçar à equipe do técnico Jair Ventura.