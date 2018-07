Sem vencer a três rodadas, Figueirense recebe Oeste em busca de voltar ao G-4

O duelo entre catarinenses e paulistas nesta segunda-feira (9), às 20h30, coloca frente a frente dois times que tropeçaram na ultima rodada. O Figueira empatou o clássico contra o Criciúma fora de casa pelo placar de 1 a 1. Já o Oeste perdeu na Arena Barueri para o Guarani pelo placar de 1 a 0. Os dois se enfrentam em busca de recuperação. Mas o Figueira está de olho na vitoria e no G-4.

O ultimo jogo entre os dois clubes foi no Brasileirão Série B do ano passada. Na Arena Barueri,as equipes empataram em 1 a 1. Se fomos levar em conta o histórico do confronto, o jogo tende a ser equilibrado. Em quatro confrontos foram, três empates e uma vitória do Figueirense.

Figueirense quer voltar ao G-4

Uma vitória diante do Oeste pode fazer com que o Figueirense termine a rodada novamente entre os quatro primeiros colocados da competição, no grupo que conquista o acesso à elite do futebol nacional.

Para o confronto desta noite, Milton Cruz não poderá contar com o meia Renan Mota e o zagueiro Nogueira, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma e cumprem suspensão automática. O volante Pereira sofreu uma luxação no ombro esquerdo e também fica de fora da equipe, assim como o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, preservado da partida por conta de dores no tornozelo esquerdo. O volante Betinho e o meia Jorge Henrique, sob cuidados do Departamento Médico, também são desfalques.

Para as vagas de Renan Mota, Nogueira e Pereira. O treinador Milton Cruz escalou para seus lugares respectivamente, Felipe Amorim, Eduardo Bauermann e Matheus Sales, que devem voltar a ser titular.

O zagueiro Bauermann concedeu entrevista coletiva e ressaltou a motivação do elenco para estabelecer um bom rendimento dentro de casa.

“Jogar dentro de casa sempre traz uma uma motivação diferente. Independente do resultado, damos sempre o nosso melhor e, apesar dos resultados ruins dentro de casa nesta temporada, estamos tentando reverter essa situação. Se Deus quiser, vai ser um jogo diferente nesta segunda e vamos sair com os três pontos”, disse o defensor.

Oeste tem reforço contra o Figueirense

Depois de cumprir suspensão, o volante Lídio está disponível novamente para ser escalado pelo técnico Roberto Cavalo. O jogador esteve ausente na derrota para o Guarani, por 1 a 0, na Arena Barueri.

Em entrevista, o jogador lamentou sua ausência na rodada anterior, mas ressaltou a força da equipe para buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro.

"É muito ruim ficar de fora. Jogador quer estar lá dentro, ajudando a equipe. Agora temos que correr atrás de pontos fora de casa. Espero voltar e poder fortalecer ainda mais meus companheiros", disse Lidio.

Agora, o volante deve voltar ao time que enfrenta o Figueirense, segunda-feira (9), no Orlando Scarpelli.

"A gente tem que ir com humildade. Respeitando a equipe deles, mas saber que, se fizermos o que trabalhamos e o quanto nos preparamos, podemos sair de lá com um resultado positivo. Nossa equipe tá focada em buscar grandes objetivos nessa Série B e juntos somos mais fortes", declarou o volante.