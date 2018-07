Paulo Vitor vive expectativa de assumir camisa 9 do Vasco: “Voltar a ser goleador”

A busca do Vasco por um centroavante para dar corpo ao elenco a retomada do Brasileirão 2018 continua. Sem Riascos e Andrés Ríos ainda em negociação, o cruz-maltino corre contra o tempo para resolver a falta de atacantes no esquema tático da equipe.

Entretanto, para o jovem Paulo Vitor, a atual circunstância surge como oportunidade para conquistar de vez a posição e voltar a marcar como na base. O atleta espera jogar centralizado e esquematicamente ajudou o time na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira em jogo-treino.



"Onde me destaquei mais e fui mais feliz jogando de centroavante, na função do camisa 9. Consegui fazer um bom amistoso, mas sei que preciso continuar trabalhando. Quero dar a volta por cima. Sei que muitos duvidam do meu potencial, confio em mim e sei que ainda vou dar muitas alegrias para os vascaínos. Esse é o meu grande desejo para 2018. Quero voltar a ser o Paulo Vitor da base, o Paulo Vitor artilheiro, goleador, decisivo e com espírito de Vasco, de luta e determinação", frisou.



Ouvir conselhos dos mais velhos e experientes é algo que nos motivam. Foi caso de Paulo Vitor e Luis Fabiano no ano passado. A jovem promessa promete colocar em prática todos ensinamentos que recebeu do atacante. Para esse ano, o lateral Ramon tem sido o principal conselheiro do jogador.



"O Luis Fabiano era um cara que puxava minha orelha e cobrava muito, principalmente quando eu estava de titular e jogando na posição dele. Isso foi muito importante para mim. Outro que agradeço bastante é o Ramon, um cara que conversa comigo e dá conselhos. Esteve comigo nos momentos que mais precisei. Tem também o pessoal que jogou comigo na base. Estamos unidos e trabalhando firme para mostrar que a base do Vasco é forte", concluiu.