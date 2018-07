Recém-chegado ao Vasco, Lenon revela expectativa para jogo diante do Bahia: “É difícil, não impossível”

A pausa no Brasileirão foi um alívio para todas as equipes. Entretanto, para o Vasco, as modificações ocorreram de forma ponderada. A vinda de Lenon, ex-Guarani reforçou a equipe na defensiva e com pouco tempo de preparo, o atleta fará seu primeiro jogo com titular pelo cruz-maltino na segunda-feira (16), diante do Bahia em São Januário.

"Tive um tempo para trabalhar e me ambientar o mais rápido possível. Pressão existe, mas vejo a alegria dos companheiros, dos funcionários. Alegria é importante para reverter a situação", destacou.



Precisando marcar três gols para levar a partida aos pênaltis, o jogador comentou sobre o difícil caminho que o Vasco enfrentará na marcação para sair de campo com a classificação.

"Precisamos ter a postura ofensiva. Sabemos da dificuldade de reverter um placar de 3x0. Temos de colocar isso na cabeça. A atitude jogando dentro de casa é importante", frisou o atleta, que completou falando sobre a colaboração com Pikachu.



"Ele (Pikachu) tem uma característica bem ofensiva, tanto que o Jorginho tem utilizado ele mais avançado. A gente reveza. Tenho uma boa marcação, gosto de apoiar e tenho bom passe. Procuro aprimorar o cruzamento também", concluiu.



O Vasco entra em campo na próxima segunda-feira em São Januário em partida válida pelas oitavas de finais da copa do Brasil contra o Bahia. A equipe carioca está em desvantagem no placar e precisa marcar três vezes para levar a disputa de pênaltis.