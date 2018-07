Goiás vence Criciúma de virada e embala na série B

Placar: VITOR FEIJÃO, AOS 28 MINUTOS DO 1º TEMPO. GIOVANNI, AOS 33 MINUTOS DO 1º TEMPO, E MICHAEL, AOS 17 MINUTOS DO 2º TEMPO

O Goiás venceu de virada o Criciúma por 2 a 1, na noite dessa sexta-feira (13), no Estádio Olímpico, em partida válida pela 15ª rodada da Série B. Vitor Feijão abriu para o Tigre e Giovanni e Michael marcaram para os donos da casa. Com o triunfo, o Esmeraldino chegou a seis vitórias em oito jogos e a terceira vitória consecutiva.

Vitor Feijão colocou o Criciúma na frente com um gol chorado. O atacante precisou finalizar duas vezes para colocar a bola no fundo das redes. Ainda no primeiro Giovanni aproveitou a sobra na entrada da área e só ajeitou para bater de longe e empatar. Michael deu números finais a partida na metade do segundo tempo, quando recebeu belo lançamento de Ernandes e tocou por baixo do goleiro.

As duas equipes retornam a campo na próxima sexta-feira (20). O Goiás vai ao Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, às 20h30. O Criciúma recebe o Londrina, no Heriberto Hülse, às 19h15.

Criciúma começa melhor, mas Goiás consegue reação

Durante os primeiros 25 minutos o Criciúma foi quem mandou na partida, buscando mais o ataque e fechando bem os espaços na defesa. Luiz Fernando e Vitor Feijão eram os mais participativos no Tigre, e foi de um deles que saiu o primeiro gol da partida.

Aos 28 minutos, Sueliton fez boa jogada pela direita e cruzou por baixo para Vitor Feijão; o atacante precisou chutar duas vezes para vencer o goleiro Marcos e conseguir fazer o seu gol.

O gol foi o suficiente para fazer o Goiás acordar na partida. Michael escapou pela lateral esquerda e tentou chutar, a bola desviou no zagueiro e sobrou para Giovanni na entrada da área; o meia ajeitou e acertou um bonito chute de longe para empatar, levando a igualdade para os vestiários.

Goiás se impõe e garante a vitória em casa

O Goiás não se interessava pelo empate que ia conseguindo em casa. A equipe queria mais uma vitória para prolongar a boa fase que passam. E o herói da noite foi Michael. O jogador foi quem começou a jogada do empate e veio a ser o autor do gol da virada.

O gol aconteceu com o início de uma boa jogada de Ernandes. O lateral esquerdo arrancou do meio campo e avançou até encontrar Michael e fazer um belo lançamento. O atacante dominou já tirando do goleiro e deu um tapa na bola, passando por baixo de Marcos e virando o placar para o time Esmaraldino. O gol deu números finais a partida; 2 a 1.

Com a vitória o Goiás chegou a 21 pontos e continua na décima colocação, afastando cada vez mais a zona do rebaixamento. Quem não gostou do resultado foi o Criciúma. Os catarinenses caíram para penúltima posição e estacionaram nos 13 pontos e preocupa o descenso para a Série C.