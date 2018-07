Vasco anuncia ações para comemorar aniversário de 120 anos e parceria com rede de ensino

O presidente vascaíno Alexandre Campello concedeu na tarde da última sexta-feira (13) junto de seus vice-presidentes Diego Carvalho (VP de comunicação), Marcos Vinícius Macedo (VP Social) e Bruno Maia (VP de marketing), entrevista coletiva abordando temas importantes, dentre eles: a formalização da parceria entre o Grupo GPI de ensino e a Escola Vasco da Gama, a anistia dos mais de 111 mil sócios que se encontram inadimplentes e uma série de iniciativas para comemorar o aniversário de 120 anos do clube, em agosto.

O Vasco em parceria com uma empresa do ramo de telefonia entrará em contato com os mais de 111 mil sócios inadimplentes. O presidente reconhece que será um trabalho árduo e minucioso, porém necessário. Os dirigentes esperam com isso aproximar o torcedor novamente do clube e elevar o número de sócios ativos, gerando receita para o mesmo, como já dissera Campello em outra oportunidade a meta é alcançar o Top 5 no Brasil no quadro de associados. O VP de comunicação, Diego, apontou como será feito o novo ordenamento.

"Nossa ideia é começar essa anistia na segunda-feira. Em paralelo a isso, teremos uma empresa tentando contato com todos os sócios que temos cadastro. Algo em torno de 111 mil que já foram sócios e estão inadimplentes. Vamos tentar contato com todos. Sócio geral não paga o retroativo por causa do estatuto. Os patrimoniais podem pagar o passado e voltar ao quadro. Poderá ser parcelado em 12 vezes'', afirmou Diego.

Outro tema importante abordado durante a coletiva foi a formalização de uma parceria que já existia entre o Grupo GPI e a Escola Vasco da Gama, mas que agora está regulamenta. O Grupo passará a administrar a Escola Vasco da Gama de forma oficial, reduzindo assim, os gastos anuais relacionados ao sistema educacional que giravam em torno de 3 mi/ano, segundo o presidente vascaíno, e também melhorias na parte estrutural e avanços no modelo de gestão educacional. O VP Social, Marcos Vinícius, comentou sobre a importância da parceria.

“Essa consolidação da parceria traz muitos benefícios ao clube: reduz os custos diretos. É um modelo de gestão moderno, consagrado. Não haverá mais a necessidade de se fazer investimento constante em equipamentos. Haverá investimento na revitalização'', explicou Marcos Vinícius.

“O Vasco tinha custo com funcionários e material, gerava em torno de R$ 3 milhões anuais. No ano que vem, os professores passarão a ser geridos pelo GPI'', indossou o mandatário Cruz-Maltino.

Jorge Menezes Neto, diretor-geral do GPI, também esteve presente na coletiva de imprensa e enalteceu a conduta do presidente, que segundo ele vem apresentando um bom trabalho a frente do clube, buscando sempre contar com especialistas para gerir os assuntos pertinentes ao Vasco. Jorge, admitiu que a agremiação não vive um bom momento político, mas enxerga com esperança o futuro no gigante da colina.

“O que queremos é acrescentar essa linda história. O GPI está no clube desde 2015, num modelo menor de parceria. Agora vamos ampliar. Traremos parceiros que já são aliados do GPI. Temos parceria com Google, Cultura Inglesa. Todos estarão disponíveis. - Ainda vivemos momentos de luta, politicamente ainda é um clube muito movimentado. Tenho visto o presidente tomar um norte muito positivo para o clube. Buscando especialistas para fazer o que sabem fazer'', disse o diretor-geral.

Último tema abordado entre os dirigentes vascaínos foi a série de iniciativas para comemorar o aniversário de 120 anos do clube. Dentre as medidas apresentadas, as que se destacam são: O treino aberto para a torcida, no próximo domingo (15), às vésperas da partida decisiva pela Copa do Brasil, diante do Bahia; “Um dia de craque”, que possibilitará ao torcedor vascaíno vivenciar um dia de jogador profissional, com direito a entrada no vestiário, disputar partida com o uniforme profissional, foto do time e outros atrativos; serão lançadas também moedas comemorativas, numa parceria com a Casa da Moeda; Reformas em São Januário; Criação de painéis com imagens dos Ídolos e o lançamento da terceira camisa. Bruno Maia, VP de Marketing afirmou que embora o momento seja de cortes de gastos, esta data não deixará de ser comemorada.

“Estamos num ano de corte de gastos, economias, mas essa data vai ser comemorada. Pegamos algumas sugestões da torcida'', declarou Bruno Maia.