Botafogo começa a acertar salários de jogadores e quita parte dos direitos de imagem

A diretoria quitou as dívidas com os jogadores do mês de maio, agora basta quitar a de junho, que ainda está pendente. Os atrasos não é novidade, desde 2017 há um pouco de descaso em relação aos salários dos atletas que jogam no clube. Porém, alguns jogadores mostraram não se incomodar com o fato que vem assombrando os alvinegros.

Apesar de acontecer poucas vezes, o cenário de salários atrasados é comum no futebol brasileiro (não no Botafogo). A única vez que a crise financeira afetou foi no rebaixamento de 2014, inclusive foi um dos motivos da crise que preocupou torcedores.

Por fim, os direitos de imagem dos jogadores também estava atrasado e foram acertados, pagos relativo a maio. Uma parte do mês de junho foi quitada na parte dos funcionários, dos atletas ainda não.

O objetivo é conseguir retorno financeiro com a volta do Campeonato Brasileiro, através de ingressos, gastos em jogos e vários outros tipos de recursos que ajude o Botafogo. Além disso, vale ressaltar que eles ainda não receberam dinheiro da patrocinadora ‘Caixa’.