Perto de estrear, Marcelo Oliveira foca no coletivo do Fluminense e pensa em título brasileiro

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista no CTPA, nesta quarta-feira (18), após comandar o último treino do Fluminense antes do clássico contra o Vasco da Gama.

Apesar de mostrar sinceridade quando perguntado da situação financeira do clube e na tabela do campeonato brasileiro, o técnico Marcelo Oliveira admite que existe tempo suficiente para o time brigar pelo objetivo de ser campeão nacional.

"O objetivo é o maior, de disputar o título. Ainda faltam dois terços de campeonato, mas nesse momento, temos que passo a passo, desafogar e sair de perto da zona. Temos que nos fortalecer e se possível, a presença da torcida do Fluminense que é fiel, pode ajudar para termos vôos maiores daqui a pouco."

O técnico foi questionado quanto ao mercado do Fluminense e se o clube busca a contratação de um meia armador, posição que é vista como carente no elenco e o técnico afirma que o mercado está restrito para a posição.

"O que combinamos quando cheguei, é que o Fluminense trouxesse jogadores em posições carentes, mas no desenvolver das negociações, surgiram oportunidades e que estão sendo tratadas pela diretoria (Caso dos atacantes Cabezas, Everaldo e Junior Dutra) . O mercado está restrito e está difícil encontrar um bom meia para a atual condição financeira do clube.

Douglas, que está de saída para o Corinthians, é uma peça que estava sendo utilizada pelo técnico nos primeiros treinos do time titular, mas o mesmo afirma que o time tem jogadores no elenco que podem suprir a ausência do volante.

"Utilizei o Douglas nos primeiros treinos táticos, infelizmente teve que sair, estava encaixado, é um jogador canhoto, difícil para a posição, de boa técnica e bom chute. É uma nova rotina no mercado brasileiro, acontece com outros times e não adianta lamentar, temos que acreditar em quem for substituir."

Em comparação ao último jogo do Fluminense, que ocorreu antes da parada do mundial, na derrota para o Santos, o time titular deverá ter sete mudanças, além do novo esquema, agora com dois zagueiros e não mais três. Marcelo Oliveira enalteceu o antecessor Abel Braga e comemorou a pausa da Copa do Mundo.

"Temos base no trabalho anterior, feito por um técnico competente, caso do Abel Braga. Aos poucos vamos colocando em campo a nossa maneira de atuar, sempre buscando que eles atuem de forma que eles possam se sentir à vontade. Fiquei satisfeito com os treinamentos, jogadores dedicados, acredito que vamos fazer um jogo competitivo, se possível usando jogadas técnicas ofensivas treinadas para vencer o jogo.", afirmou.

Foi no Cruzeiro que o técnico chegou ao auge da carreira e sua estreia no clube em 2013 foi diante do rival, com uma vitória contra o Atlético Mineiro, time que também foi dirigido pelo Marcelo, assim como o Vasco. Amanhã, o técnico estreia contra o Vasco, rival do Fluminense e o técnico afirma que essa coincidência pode ajudar seu desempenho na beirada do campo pelo tricolor.

"Sempre quando vamos fazer um novo trabalho, vamos com essa perspectiva, de ir para fazer o melhor. É um exercício diário, calhou de estrear num clássico, que remete rivalidade, emoção, tem que ser dosado, é uma grande oportunidade. No Cruzeiro venci o Atlético, amanhã será na casa do adversário, uma oportunidade única para começar bem e levar o Flu para o lugar que ele merece estar."

Marcelo Oliveira ainda tem dúvidas na escalação. O atacante Luciano ainda não está regularizado na CBF, apesar de ainda não ter melhor condições físicas para atuar os noventa minutos. O lateral Gilberto sente dores e o técnico ainda tem esperança de contar com o lateral, que é uma peça chave no time. Caso Gilberto não atue, é provável que Léo seja titular.

A partida contra o Vasco está marcado para amanhã, quinta-feira (19), ás 20h, no horário de Brasília. O jogo acontecerá no Estádio de São Januário.