Esperando pela estreia, Marcelo Cirino usará camisa 10 do Atlético-PR

Reforço do Atlético-PR para a sequência da temporada, Marcelo Cirino escolheu usar a camisa 10, que está sem dono desde a saída de Felipe Gedoz para o Goiás. O atacante, formado na base do clube paranaense, volta do empréstimo ao Al-Nasr, da Arábia Saudita, para sua segunda passagem no Rubro-Negro.

Ficando no banco durante o empate, em 1 a 1, com o Internacional na última quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cirino teve sua reestreia adiada pelo técnico Tiago Nunes. Segundo o treinador, o atleta ainda precisa readquirir o melhor condicionamento físico.

"O Marcelo vai entrar no momento certo. Tem que lembrar que ele vem de uma parada muito grande, vem de um mercado de um futebol que não é muito competitivo, e vinha jogando como centroavante. Ele tem que estar melhor condicionado para voltar a ser esse atleta importante e vertical, como a gente espera que ele seja", explicou em entrevista coletiva.

O jogador atuou no Atlético entre 2009 e 2011, somando 152 partidas e marcando 36 gols. Ele fica à disposição para o próximo confronto, contra o Cruzeiro, no próximo domingo, às 19h, no Mineirão, na 14ª rodada Brasileiro.