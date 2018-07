Peres usa "Meme do Faustão" para despistar retorno de Dorival e Levir: "Errou!"

A entrevista coletiva concedida pelo presidente do Santos, José Carlos Peres, e o diretor de futebol, Ricardo Gomes, foi bastante descontraída. Após a explicação dos cartolas sobre a demissão de Jair Ventura na tarde desta segunda-feira (23), teve espaço até para o presidente do Peixe usar um meme da internet ao ser questionado sobre o possível retorno de dois treinadores que passaram recentimente pelo Alvinegro, Dorival Júnior e Levir Culpi.

"Ótimos treinadores. Mandou bem!", disse Ricardo Gomes. "Mas, errou!", completou, Peres.

Ambos os técnicos estão disponíveis no mercado. Dorival após ser demitido do Santos, em junho de 2017, dirirgiu o São Paulo entre julho de 2017 e março de 2018 e desde então está desempregado. Já Levir, após deixar o Santos em outubro do ano passado, assumiu o Gamba Osaka do Japão em dezembro, mas foi demitido do clube jaaponês nesta segunda (23).

Embora Ricardo Gomes não tenha descartado o nome dos dois ex-treinadores do Peixe, o tom da resposta de Peres já deu uma diretriz que são cartas fora do baralho da diretoria do Alvinegro.

Outros nomes descartados são os de treinadores estrangeiros. Mesmo com o presidente José Carlos Peres vendo com bons olhos a ideia, Ricardo Gomes vê como um risco a contratação de um treinador com filosofia internacional no decorrer da temporada brasileira.

"Se fosse no começo da temporada, um estrangeiro poderia ser uma boa pedida. Os dois nomes que eu tenho são brasileiros", disse Ricardo Gomes.

Conforme apurado pela reportagem, os dois nomes favoritos da diretoria são Zé Ricardo, que recentemente deixou o Vasco, e Abel Braga, que recenteente deixou o Fluminense.