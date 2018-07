Victor Ferraz sente desconforto muscular em treino

No último treino antes da partida desta quarta (25) contra o Flamengo, realizado nesta terça-feira (24), o lateral Victor Ferraz sentiu um desconforto muscular na coxa direita no final das atividades.

O jogador conversou com os médicos do clube no CT e passará por avaliações médicas antes da partida de amanhã. Daniel Guedes foi chamado pela comissão técnica durante o treino para ocupar o lugar do jogador.

Mesmo com o desconforto, o lateral não está descartado da provável escalação da equipe para o próximo jogo que deve contar com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno Henrique.

A partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada na Vila Belmiro, às 21h45 (horário de Brasília).