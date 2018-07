Com show de Dagoberto, Londrina goleia Oeste no estádio do Café

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 17ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2018, NO ESTÁDIO DO CAFÉ, EM LONDRINA.

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz de Aquino - GO; Leone Carvalho Rocha e Edson Antonio de Sousa - GO

O Londrina recebeu o Oeste, no Estádio do Café, em partida realizada pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dagoberto, com dois gols, foi o nome da partida. O Oeste teve uma noite para esquecer; com uma atuação desastrosa, Guilherme Romão cometeu pênalti e Leandro Amaro marcou contra a própria meta.

A vitória começou a ser construída muito bem no início do jogo. Logo aos 2 minutos, Guilherme Romão se atrapalhou na hora de dominar na área e colocou a mão na bola, sendo assinalado pênalti para o Londrina. Dagoberto bateu no canto para abrir o placar.

O Tubarão aproveitou o embalo do gol marcado no início e continuou pressionando o Oeste. Jô quase marcou o segundo em bonita jogada; o atacante avançou pela esquerda, cortou para o meio e bateu no gol. A bola passou perto e assustou a equipe paulista.

A pressão deu resultado ainda no primeiro tempo. Em cruzamento na área, Leandro Amaro foi afastar o perigo, mas desviou a bola contra o próprio gol, deixando o goleiro Tadeu sem reação.

Voltando para o segundo tempo determinado a buscar o empate, o Oeste começou atacando. Henrique recebeu lançamento na esquerda e limpou a jogada para cruzar na área, Mazinho se adiantou ao zagueiro, mas mandou a bola por cima do gol. Minutos depois, Carlinhos mandou uma cabeçada no travessão.

Com medo de uma reação da equipe paulista, o Tubarão voltou a comandar o jogo. Em cobrança de falta ensaiada, João Paulo lança para Dagoberto, que chutou de primeira e marcou um golaço; o segundo na partida e o quarto na Série B.

Com a vitória o Londrina se distanciou da zona de rebaixamento e agora soma 20 pontos. Em dois jogos sem vitórias, o Oeste liga o pisca-alerta para o rebaixamento; na 12ª posição, os paulistas somam 22 pontos.

As duas equipes retornam à campo no sábado (28), às 16:30. O Londrina vai até Alagoas enfrentar o CRB, no Estádio Rei Pelé. Já o Oeste vai pegar o Goiás, no Estádio Olímpico.