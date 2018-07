Palmeiras pode ter marca histórica no Maracanã contra o Fluminense

O Palmeiras voltará ao Rio de Janeiro para disputa de mais uma rodada do Brasileirão, a equipe vai encarar o Fluminense nesta quarta-feira (25) no Maracanã. Atualmente com 199 gols marcados ao longo dos seus 140 jogos no Maracanã, o Palmeiras precisa fazer só um gol diante do Tricolor para chegar ao número de 200 gols marcados no grande palco do futebol Brasileiro.

Palmeiras tem se dado bem no Maracanã

Considerando apenas os últimos cinco jogos do Verdão no estádio, o saldo é extremamente a favor do Palmeiras.

Foram quatro vitórias e uma derrota. Nove gols marcados e quatro sofridos. Nestes jogos recentes, o Fluminense é a maior vítima, o time Paulista venceu o Tricolor em duas dessas ocasiões.

Verdão é a pedra no sapato dos cariocas

O Palmeiras não perde para times cariocas desde 2016. Já aconteceram 13 duelos, com oito vitórias e cinco empates. Sendo que o Verdão marcou 23 vezes e sofreu apenas oito gols.

Entre os resultados estão:

- Três vitórias contra o Fluminense (2 a 0, 3 a 1 e 1 a 0)

- Três empates e uma vitória contra o Flamengo ( 1 a 1, 2 a 2, 2 a 0 e 1 a 1)

- Uma vitória e um empate contra o Vasco ( 4 a 0 e 1 a 1)

- Três vitórias e um empate contra o Botafogo (1 a 0, 2 a 1, 2 a 0 e 1 a 1)

-