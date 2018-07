Mesmo com após insucesso na Copa do Mundo, CBF renova com Tite até 2022

Mesmo com a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tratou de agir rápido e encaminhar a renovação de Tite no comando da seleção brasileira.

O comandante, que tinha vínculo até o término da Copa na Rússia, estende sua associação com a entidade até o término da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Em comunicado no próprio site da CBF, a confederação pregou o 'pensamento a longo prazo' para renovar com o treinador, visto que Tite teve pouco tempo de trabalho, considerando que assumiu a Canarinho durante as Eliminatórias para o Mundial. Concedendo entrevista ao canal interno da confederação, Tite se mostrou contente com a extensão de seu contrato.

"Entendo que a CBF nos deu as condições para construir um ambiente de união e de profissionalismo extremo e assim continuaremos. É um grande desafio e estamos felizes em enfrentá-lo, já com o foco voltado aos próximos jogos e competições", frisou.

No comando da seleção Canarinho, o treinador acumulou 26 partidas, somando 20 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, uma delas ocorrendo justamente nas quartas de final da Copa do Mundo, quando a seleção foi derrotada e eliminada pela Bélgica por 2 a 1.

Além do comandante, o coordenador de seleções Edu Gaspar também renova pelo mesmo período, já que a CBF considerou sua gestão satisfatória, e também, por fazer parte da comissão de Tite.

O atual presidente da CBF, Rogério Caboclo, também comentou sobre a renovação de ambos os profissionais, que passaram uma imagem positiva tanto nas Eliminatórias, quanto na Copa do Mundo.

"A CBF está investindo em um projeto de longo prazo ao garantir à Comissão Técnica seis anos e meio à frente da Seleção. Acreditamos que planejamento cuidadoso e execução criteriosa conduzirão o futebol brasileiro aos resultados que esperamos", finalizou.