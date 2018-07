Bryan Ruiz treina pela primeira vez com elenco santista

Na tarde desta quinta-feira (26), o meia Bryan Ruiz, apareceu no gramado do CT Rei Pelé e participou pela primeira vez de um treino junto com os seus novos companheiros de equipe.

No treino anterior, na última terça (24), o atleta não participou das atividades de campo, já que apenas realizou testes físicos na parte interna do Centro de Treinamento.

Bryan correu em volta do gramado durante praticamente toda parte da atividade e ainda não jogou com os seus companheiros. Os titulares contra o Flamengo não foram à campo, já que ficaram apenas na academia se reconcicionamento fisicamente. Apenas os reservas treinaram com bola nesta quinta.

As documentações do jogador estão sendo regularizadas e o Santos aguarda apenas a publicação do nome do atleta no BID para poder o relacionara para as próximas partidas. Bryan encontra a melhor condição física e ainda não há data de estreia definida.