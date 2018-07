Zagueiro Lucas Veríssimo desfalca Santos contra o América-MG e atacante Eduardo Sasha é dúvida

O Santos pode perder até dois jogadores para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (29) às 19h conta o América/MG, o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Eduardo Sasha.

Veríssimo já está vetado pelo departamento médico. O jogador está com uma contratura muscular na região lombar. O zagueiro esteve prestes a deixar o Peixe na janela de transferência do meio do ano, mas a negociação com o Torino/ITA não se concretizou e Lucas perdeu a posição para Gustavo Henrique. Nesta quarta (25) contra o Flamengo, ele substituiu David Braz supenso. Com o retorno de Braz, a dupla de zaga para a próxima partida deve voltar a ser David Braz e Gustavo Henrique.

Já Eduardo Sasha, substituído no intervalo da partida desta quarta, sentiu um desconforto na região da coxa direita, mas ainda não está descartado para o jogo contra o Coelho.

O Peixe se reapresentou nesta quinta (26), apenas com reservas em campo. O time volta as atividades na tarde desta sexta (27) com treino aberto e titulares em campo.