Aline Reis vive expectativa para jogar o Torneio das Nações

O Técnico da Seleção Brasileira Feminina Vadão convocou 23 atletas para a disputa do Torneio das Nações, que será disputado nos Estados Unidos, de 26 de julho a 2 de agosto. Entre as atletas, está a goleira Aline Reis, que recentemente foi anunciada como novo reforço do UDG Tenerife da Espanha.

"O torneio das Nações será sem dúvidas bem disputado. Todas as 4 seleções presentes (USA, Brasil, Japão e Austrália) estão ranqueadas entre as 10 melhores do mundo. Nesse torneio também poderemos ver algumas caras novas, pois por não ocorrer durante uma “Data Fifa”, consequentemente os clubes não são obrigados a liberar as jogadoras. Por isso teremos alguns desfalques na seleção do Brasil. Mas independente disso, estamos confiantes para mostrar um bom futebol e lutar pra levar pra casa o título do torneio", disse Aline Reis.

"Passei a primeira metade do ano no Brasil, focada nos treinamentos e nas competições com a Seleção Brasileira. No primeiro quadrimestre, só se falava em Copa América. Nos preparamos fortemente para chegar no Chile e mostrar pra todos o nosso favoritismo. O próximo desafio do ano é o torneio das Nações. Venho de uma boa etapa de treinos, me sinto confiante pra mostrar serviço quando o professor Vadão precisar", Ressaltou Aline Reis.

Na primeira rodada, no dia 26, o Brasil enfrenta a Austrália, no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h30 (de Brasília). O segundo confronto será no dia 29, contra o Japão, no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, às 17h15. As americanas serão as últimas adversárias da Canarinha: dia 2 de agosto, às 21h30, no Toyota Park, em Bridgeview.

Após a competição com a Seleção Brasileira Feminina, Aline Reis irá se apresentar em seu novo Clube na Espanha.

"Estou muito ansiosa para me juntar ao meu novo time. No dia 2 anoite jogamos contra os Estados Unidos, e no dia seguinte já embarco para Tenerife. Vou perder os primeiros dias da pré-temporada, mas é por uma boa causa. Estar em convocação com a seleção é sempre bom, pois aproveito os treinos de alto nível para continuar me aprimorando. Me sinto muito bem preparada em todos os sentidos, fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Quero chegar na Espanha e fazer meu nome por lá", finalizou a goleira.