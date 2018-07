Anderson Santos fecha primeiro contrato profissional com o Santos

O meia Anderson Santos, mais conhecido como Ceará, de 19 anos, voltou ao Peixe e assinou o seu primeiro contrato profissional neste sexta (27). O vínculo com o Peixe é válido por três anos.

Após estar fora da equipe desde março por conta de uma breve temporada na Europa com a promessa de empresários em jogar no PSV, da Holanda.

Segundo o Diário do Peixe, o jogador havia saído do Santos na temporada passada por problemas com o então treinador do sub-20, Aarão Alves, e com isso o estafe do atletac tentou tirá-lo do clube com a promessa de uma carreira no futebol europeu, embarcando para o PSV/HOL.

Agora, o Alvingegro da Vila recebeu proposta do time holândes pelo atleta, rejeitou e ameçou acionar a FIFA por assédio, já que o jogador tinha contrato de formação com o alvinegro válido até 2019.

Desde 2012 no Santos, Anderson Santos, nasceu na cidade de Tianguá, no Ceará, atua como meia e é o antigo camisa 10 da equipe sub-20 santista.