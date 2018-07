Bryan Ruiz treina pela primeira vez com bola, mas não aparece no BID

Contratado com a responsabilidade de ser o meia esperado pela torcida santista, Bryan Ruiz treinou com bola pela primeira vez nesta sexta (27). Entretanto, o nome de Bryan ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e ele dificilmente enfrentará o América/MG neste domingo (29).

Anunciado no dia 12 de julho, o jogador costarriquenho passou uma semana descansando no seu país natal, já que não teve férias de intertemporada por ter atuado na Copa do Mundo. Na terça (24), o jogador realizou uma atividade na academia do CT Rei Pelé. Na quarta (25), o atleta foi apresentado para a torcida antes do jogo contra o Flamengo. No dia seguinte (26), Bryan Ruiz esteve no gramado do Centro de Treinamento na reapresentação do elenco, mas apenas deu algumas voltas no campo.

Nesta sexta (27), Bryan participou de um trabalho tático comandado pelo técnico interino Serginho Chulapa, que dividiu alguns jogadores em três times, sendo Bryan coringa, atuando pelas duas equipes. O jogador se destacou após dar bons passes, entre eles uma assistência para um gol do lateral Daniel Guedes.

O departamento de futebol do Peixe espera o nome do jogador aparecer no BID, já que tem até segunda-feira (30) para inscrever novos atletas para as quartas de final da Copa do Brasil.