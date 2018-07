Ex-Noroeste, goleiro Airon Santos reforça Tombense no Brasileirão Série C

Após o bom desempenho no Paulistão A-3 desse ano, Airon Santos recebeu a oportunidade de vestir a camisa da Tombense. O goleiro falou sobre a expectativa de jogar no Gavião-Carcará.

"Minha expectativa é sempre boa, tive boas informações tanto de pessoas internas como externas. Estou muito feliz e confiante que farei um bom trabalho aqui. Sobre a minha chegada, eu vim pra somar e ajudar a equipe a se classificar. A estrutura é muito boa, o clube da todo um suporte para o atleta trabalhar, isso faz total diferença", disse Airon.

O Tombense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Série C após seis jogos. Na tarde do último sábado (21), a equipe bateu o Ypiranga por 2 a 0 em casa, no estádio Almeidão, pela 15ª rodada.

Com o resultado, o Tombense chega a 18 pontos e encaminha bem a sua permanência no torneio. Com a derrota do quarto colocado Bragantino, o time mineiro ainda tem chances de classificação para o mata-mata em busca do acesso.

O goleiro Airon Santos falou sobre a expectativa para o jogo contra o Volta Redonda neste sábado (28), às 18h, no Rio de Janeiro, e a necessidade e busca uma vitória para continuar sonhando com o acesso.

"O jogo contra o Volta Redonda é de suma importância, pois é confronto direto, quem ganhar entra na briga novamente para a classificação", finalizou.