Chulapa esboça time titular em véspera de partida contra o América-MG

Na manhã deste sábado (28), o Santos fez o seu último treinamento antes da partida contra o América-MG, neste domingo (29) às 19h pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi aberta à imprensa e contou inicialmente com um leve rachão, após isso o técnico interino Serginho Chulapa comandou um trabalho tático de posicionamento. Neste momento, David Braz, que retorna após suspensão contra o Flamengo, esteve entre os titulares.

Com a lesão de Lucas Veríssimo contra o Rubro-Negro, estimava-se a manutenção a dupla de zaga que terminou a partida de quarta, com Luís Felipe e Gustavo Henrique, entretanto, Braz deve retornar entre os onze iniciais.

Já Jean Mota, que também volta de suspensão, deve perder a condição de titular, já que Chulapa manteve a equipe com dois jogadores no meio de campo (Alison e Diego Pituca) e quatro atacantes (Eduardo Sasha, Gabriel, Rodrygo e Bruno Henrique).

O treinamento também contou com um leve rachão, com destaque para os três goleiros do Peixe que jogando na linha fizeram gols, Vladimir marcou duas vezes, já Vanderlei e João Paulo marcaram uma. O meia Vecchio, como goleiro, também se destacou fazendo boas defesas.

O Santos deve enfrentar o América-MG neste domingo com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison e Diego Pituca; Eduardo Sasha, Gabigol, Rodrygo e Bruno Henrique.