Santos consulta CBF e Serginho Chulapa está liberado para dirigir o time contra o América-MG

Ainda sem treinador efetivo, Serginho Chulapa segue como interino no Peixe, inclusive na partida deste domingo (29) contra o América-MG pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado (28), o departamento de futebol do Peixe consultou a CBF quanto a confusão entre Chulapa e o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, ao final do jogo desta quarta (25), e a entidade máxima do futebol brasileiro confirmou que o árbitro da partida, Jaílson Freitas, apenas citou os xingamentos de Serginho, mas não notificou a expulsão.

Caso Chulapa não pudesse ficar no banco de reservas contra o Coelho, o preparador de goleiros Arzul assumiria o time na rodada deste final de semana. Além de Serginho e Arzul, o analista de desempenho Lucas Matheus também tem participado da preparação da equipe desde a demissão de Jair Ventura, nesta segunda (23).

O Peixe corre no mercado para anunciar o seu novo treinador. Zé Ricardo já possui um acordo verbal com a diretoria santista, mas o nome não agrada uma boa parte da cúpula santista, já nesta sexta (27) o colombiano Juan Carlos Osório ganhou força nos bastidores após seu desligamento da Seleção Mexicana. Vanderlei Luxemburgo corre por fora, já que alguns conselheiros pressionam José Carlos Peres a contratar o treinador sob ameaça de retomarem o processo de impeachment contra o presidente do Santos.