Vasco anuncia novos uniformes para temporada 2018-19 do NBB

O Vasco lançou na noite da última sexta-feira (27), os seus novos uniformes de basquete, já visando a temporada 18-19. A equipe Cruz-Maltina vinha atuando com os uniformes ainda produzidos pela antiga patrocinadora.

A equipe Vascaína, que terminou a última edição do NBB em 11º lugar, já tem data para estrear o seu novo uniforme. O basquete do Vasco da Gama vai estrear no Campeonato Carioca no dia 18 de agosto, tendo pela frente o clássico contra o Botafogo, em partida que deverá ser disputada na Arena de Deodoro.

O Campeonato Carioca dará início à temporada do basquete do Vasco. Para o Gigante da Colina, que está repleto de novidades em seu elenco, e que está sob o comando do experiente técnico Alberto Bial, haverá ainda a disputa do NBB 11 pela frente.

Não houve nenhum evento de lançamento dos uniformes de basquete para o NBB, assim como não aconteceu para a temporada no futebol também.