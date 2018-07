Flamengo inicia agosto sem ‘folga’ no Brasileiro e divide atenção na disputa dos mata-matas

Após a Copa do Mundo, o Flamengo encarou um calendário mais "light" no mês de julho, com três, das quatro partidas disputadas, feitas no Maracanã. Em 12 pontos disputados, o Rubro-Negro carioca conquistou 7, e viu a distância para o vice-líder, São Paulo, diminuir em relação ao período pré-Mundial de quatro para dois pontos.

Com isso, a equipe comandada por Maurício Barbieri entra em agosto sem uma boa vantagem no único campeonato por pontos corridos. Nesse mês, será a primeira vez na temporada onde o Flamengo disputará três competições ao mesmo tempo, e por isso, o treinador rubro-negro falou sobre a preparação para essa sequência:

"A sequência é difícil, o próprio Renato (Gaúcho) frisou essa semana que os jogadores não são robôs, e compartilhamos dessa opinião. Vamos analisar os jogadores jogo a jogo para saber se precisamos preservar ou dar sequência. Estamos nos preparando para isso há um bom tempo, com controle de lesão, análise da carga de trabalho e os resultados são satisfatórios. Temos conseguido achar um equilíbrio bom".

A maratona, que envolverá nove partidas em 30 dias, começará já nessa quarta-feira (1º) em Porto Alegre, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Para esse duelo, o Rubro-Negro deverá ter a estreia do atacante Vitinho. Ao todo, serão cinco partidas fora de casa, contra apenas quatro jogos no Maracanã. Confira os jogos que serão disputados em agosto:

01/08 - Grêmio x Flamengo - Copa do Brasil

04/08 - Grêmio x Flamengo - Campeonato Brasileiro

08/08 - Flamengo x Cruzeiro - Libertadores

12/08 - Flamengo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

15/08 - Flamengo x Grêmio - Copa do Brasil

19/08 - Atlético-PR x Flamengo - Campeonato Brasileiro

22/08 - Flamengo x Vitória - Campeonato Brasileiro

25/08 - América-MG x Flamengo - Campeonato Brasileiro

29/08 - Cruzeiro x Flamengo - Libertadores