Renovação de Diego Pituca está próxima de ser concretizada

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30), o executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, falou sobre a situação contratual do volante Diego Pituca. O meia tem ganho espaço no time titular e é uma espécie de xodó da torcida. Em fala para a imprensa, Ricardo Gomes mostrou otimismo quanto a renovação do vínculo com Pituca.

"Foi uma das primeiras reuniões que eu tive com o presidente e com representantes, e isso está muito bem encaminhado, diferentemente do Léo", afirmou o Executivo de Futebol.

Mesmo se destacando ultimamente pela equipe principal, o meia ainda possui contrato de aspirante até 2021, recebendo um dos menores salários do elenco.

Pituca ascendeu ao time principal do Santos no início do ano, antes o jogador estava atuando na equipe sub-20 do Peixe, o Santos B.