Yago Pikachu cobra Vasco mais ligado após revés: "Melhorar o aspecto de concentração"

O Vasco foi derrotado pelo Corinthians, na manhã do último domingo (29), em Brasília, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A derrota faz com que a equipe ligue o sinal de alerta em relação a um setor: a defesa. O placar de 4 a 1 foi mais uma goleada sofrida pelo Cruz-Maltino na temporada, que em 42 jogos em 2018, fez 64 gols e levou 66.

Artilheiro do Vasco em 2018, com 15 gols, Yago Pikachu foi quem falou após o jogo e afirmou que o time vem oscilando muito e indicou esse como um fator responsável por não conseguirem os resultados pretendidos.

“Esta oscilação que a gente vem tendo durante o ano todo... Não podemos fazer um primeiro tempo muito bom, pressionando o adversário, e no segundo fazer um jogo muito abaixo”, reclamou.

Outro aspecto abordado pelo camisa 22 foi a falta de concentração, para o atleta, a equipe até fez um bom primeiro tempo, conseguindo pressionar e abrir o placar, porém, essa concentração não foi mantida no segundo tempo de jogo.

“Temos que melhorar o aspecto de concentração. O nosso primeiro tempo foi bom, conseguimos pressionar e sair na frente, mas o segundo foi muito abaixo. Cometer falha diante de um adversário qualificado como o Corinthians é sempre perigoso. Fizemos isso e acabamos sendo castigados”, declarou.

Para Yago, a equipe vascaína esteve bem abaixo do que vinha apresentando e em sua visão, o Corinthians foi bem superior e a vitória foi um resultado que fez jus ao que foi o jogo.

“Não conseguimos fazer praticamente nada, o Corinthians foi muito superior e soube aproveitar as oportunidades. Essa oscilação que não podemos ter no campeonato, que é muito difícil”.

Após folgarem na segunda-feira, os jogadores do Vasco se reapresentam nesta terça-feira, no CT das Vargens, em Vargem Pequena. O próximo compromisso do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, será no Domingo (5). Com o fim da rodada, a equipe de São Januário está na 12ª posição, com 19 pontos somados.