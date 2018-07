Figueirense enfrenta CRB na abertura da rodada para se manter no grupo de acesso da Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na terça-feira (31), no estádio Orlando Scarpelli

O Figueirense enfrenta o CRB em casa nesta terça-feira (31) para iniciar a 19ª rodada da Série B, a última do primeiro turno. Com situações diferenciadas na tabela, o time catarinense se ganhar – e caso o CSA perca –, pode assumir a segunda posição da tabela. O time alagoano, por sua vez, está em situação complicada e, em caso de vitória, poderá se ver livre do Z-4.

Apesar do Furacão chegar para o duelo com uma derrota para o Paysandu na rodada anterior, é o terceiro colocado da tabela, mas ainda se vê ameaçado pelo seus adversários, já que quarto e quinto colocados também somam os mesmos 28 pontos do Figueirense. Enquanto isso, o CRB é o 17°, com 20 pontos, mesma pontuação do Criciúma, primeiro time fora do Z-4.

Os dois clubes pouco se enfrentaram nas suas histórias. Em três encontros, foram duas vitórias para o Figueirense e apenas uma para o CRB. É a chance do Galo de deixar os números iguais e tudo equilibrado.

Figueirense com mudanças e notícia boa

Com pouco tempo para trabalho entre a partida passada e o compromisso de terça-feira, o técnico Milton Cruz teve de optar por algumas mudanças na equipe, que treinou nesta segunda-feira (30) com jogadores bem diferentes dos que atuaram durante a última rodada.

Alisson, André Luis e Gustavo Ferrareis foram expulsos no Pará e consequentemente cumprirão a suspensão automática. Ao lado deles, Cleberson sentiu dores no quadril e não foi relacionado para a partida. Devido aos ocorridos, Henrique Trevisan volta para a defesa e Matheus Ribeiro terá a primeira chance na lateral esquerda. Entretanto, uma notícia positiva chegou para o treinador: Jorge Henrique está apto a atuar após sete jogos, devido a lesão na coxa.

O treinador Milton Cruz ponderou sobre as expulsões no último jogo na coletiva da semana. “Prejudica em um jogo e no seguinte. Mas vamos levantar a cabeça. Não é a primeira vez que a gente tem um prejuízo”, disse.

CRB com time semelhante ao da rodada passada

Com o último duelo acontecendo no sábado e a viagem para Santa Catarina na segunda-feira (30), o comandante do Galo, Doriva, não teve tempo o suficiente para treinos e é provável que comece a partida contra o Figueirense com a mesma equipe que atuou contra o Londrina.

Reservas no sábado, Alípio, Bruno Paulo e Diego não chegaram nem a viajar com o grupo. Ao lado deles o goleiro Cris, o zagueiro Márcio, os volantes Serginho e Juliano e o meia Cleiton Xavier, lesionado, ficaram de fora da lista de relacionados.

Devido a situação atual do clube na tabela, Doriva falou sobre melhorar os resultados daqui pra frente. “Essa competição é dura, a gente tem que ver o que fazer para reforçar essa equipe, tá ficando evidente isso, então, a gente tem que buscar as alternativas para fazer um segundo turno muito melhor do que o primeiro”, comentou.