Brincadeira cara: para completar álbum da copa, torcedor terá que gastar mais de R$ 270

A Panini anunciou no dia 12 de março o lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo 2018. O pacote contendo cinco figurinhas, são comercializados pelo preço de R$2,00.

Para início de conversa, o colecionador verá o álbum comum saindo por R$7,90 e a edição de capa dura por R$19,90. Em 2014, o preço do pacote também com 5 figurinhas era de R$1, metade do valor atual.

O CEO da Panini, José Eduardo Severo Martins explicou os motivos do aumento de preço: “Além de ser um produto caro, é um produto que usa material cotado em dólar. Ao ler os jornais, você vê que o preço da fibra do papel tem aumentado. O silicone que é usado na produção do adesivo é cotado em dólar. A tinta que faz a impressão dos papéis também é cotada em dólar. É um produto caro em dólar e o Brasil teve uma desvalorização cambial de 2014 para cá que nos forçou a ter um aumento no preço” .

Adrien Duarte, diretor comercial, confessou ter dificuldades para chegar no valor de dois reais por pacote: “Foi uma briga, mas conseguimos colocar a 2 reais. Por isso, nosso preço é um dos melhores, mais competitivos” .

Mas nem todos pensam como o diretor comercial da Panini. A divulgação dos preços gerou um descontentamento por parte dos fãs. Para efeitos de comparação, uma situação hipotética onde o colecionador compra o mínimo de pacotes possíveis e não recebe nenhuma figurinha repetida, ele teria que desembolsar o valor de R$ 272,80 para completar o novo álbum – quantia equivalente a 28,6% do salário mínimo atual. Na mesma situação em 2014, seria necessário uma quantia de R$128,00 a valores da época, o que equivaleria a 17,68% do salário mínimo, menor porcentagem desde 1998 como mostra a tabela abaixo:

Ano Valor do Álbum (R$) Valor do Pacote (R$) Preço Unitário da Figurinha (R$) Total de Figurinhas no Álbum Valor Mínimo para completar o álbum (R$) % do Salário Mínimo 1998 2,5 0,4 0,08 561 44,88 34,52% 2002 3,9 0,5 0,08333 576 48,00 24,00% 2006 3,9 0,6 0,12 597 71.64 20,47% 2010 3,9 0,75 0,15 640 96,00 18,82% 2014 5,9 1 0,2 640 128,00 17,68% 2018 7,9 2 0,4 682 272,8 28,60%

Ajustando os valores dos pacotes pelo IPA-EP (Índice de Preços do Produtor Amplo – Estágio de Processamento) ou pela série histórica de preços da celulose (dólares por tonelada) ajustada pelo câmbio nominal, os resultados mostram certa igualdade em relação ao preço imposto pela Panini nos anos de 1998 a 2014. A grande divergência é justamente o valor cobrado para esta edição. A diferença é de mais de 60 centavos por pacote se ajustada pela série de preços da celulose. Esta diferença vai para 80 centavos por pacote se ajustada pelo IPA-EP.

Para Bruno Imaizumi, estudante da EESP-FGV, o aumento do preço dos pacotes desde a última Copa do Mundo é desproporcional: “É destoante, mas não abusivo. É a lei da oferta e demanda: como a Panini é a única empresa que tem a licença de produzir o álbum oficial da Copa, a oferta é fixada em uma determinada quantidade e o que definirá o preço será a demanda pelo álbum. Mesmo o pacote custando 2 reais, há um fervor enorme por trocar e colecionar figurinhas, e o valor tende a aumentar”.

O Brasil é o principal país para colecionadores do álbum da Copa do Mundo. Na última edição, foram mais de 8 milhões de colecionadores. Para o álbum do Mundial da Rússia a previsão é que a Panini gere uma receita diária de 16 milhões de reais em figurinhas.