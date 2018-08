Sampaio Corrêa e Criciúma fazem ‘jogo de seis pontos’ para sair do Z-4

O duelo entre o Sampaio Corrêa e Criciúma nesse sábado (4), às 21h00, coloca frente a frente dois times que viveram situações diferentes na última rodada do Brasileirão Série B. O Tubarão foi a Varginha e perdeu o confronto direto para o Boa Esporte pelo placar de 3 a 1. Já o Tigre venceu em casa o Vila Nova pelo placar de 1 a 0.

O último embate entre as duas equipes foi no estadio Heriberto Hülse, com vitoria do Criciúma por 1 a 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro série B de 2016.

Paulo Roberto faz ajustes finais na equipe para confronto contra o Criciúma

Sábado é dia de decisão para o Sampaio Corrêa, que fecha o primeiro turno da Série B contra o Criciúma, às 21h, no Estádio Castelão. A equipe Tricolor encerrou a preparação na manhã desta sexta-feira em atividade no CT José Carlos Macieira.

Com apenas três dias de trabalho, o técnico Paulo Roberto vai tentando paulatinamente implementar a sua filosofia de jogo, e se mostra exigente, com repetições de jogadas e alerta de atenção redobrada na marcação em lances de bola parada. Um dos detalhes mais treinados na última movimentação antes do confronto.

O treinador fez um ensaio da equipe titular utilizando alguns jogadores que retornaram do departamento médico, sem garantir a utilização de todos no início da partida.

“Estamos com atletas que ficaram muito tempo no departamento médico, e por isso nem todos poderão ser titulares, assim como alguns recém-chegados, que ainda precisarão de mais uma semana de condicionamento físico”, ressaltou o comandante boliviano.

Dos reforços que foram contratados apenas os atacantes Mateusinho e Alison ficarão como opções. O zagueiro Rogério, o volante Adílson Goiano e o meia Jocinei só estarão em condições ideais na próxima rodada contra o Coritiba, na abertura do returno, assim como o lateral Julinho, que cumprirá suspensão.

Com uma lesão no ombro, Andrey desfalcará a equipe, e Busatto será o seu substituto. Com um problema muscular, sentido ainda na partida diante do Boa Esporte, Bruno Moura também ficará de fora, mesma situação de Alyson, acometido de virose.

Criciúma duela para descolar da zona de rebaixamento

O Criciúma busca mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B neste fim de semana. No estádio Castelão, em São Luís (MA), o Tigre enfrenta o Sampaio Corrêa às 21h deste sábado (04), em compromisso da 19ª rodada da competição nacional.



Com 20 pontos na disputa, os carvoeiros têm subido gradativamente na classificação da Série B com o objetivo de sair da zona de rebaixamento.



Na tarde desta sexta-feira (03), no estádio Castelão, o técnico Mazola Júnior comandou o último treino antes do confronto. Depois de um treino de posicionamento ocorreu um trabalho de cobranças de falta e de escanteio

O clube Catarinense terá dois retornos importantes para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro Série B. O goleiro Luiz, recuperado de lesão muscular, e o zagueiro Nino, que cumpriu suspensão, devem ser escalados como titulares.

Com os retornos de Luiz e Nino, Belliato e Jacy perdem suas vagas, respectivamente. O técnico Mazola Júnior afirmou que o desenho tático não se alterará com as duas mudanças. Como os zagueiros Fábio Ferreira e Sandro seguem se recuperando de lesões, o volante Liel será novamente improvisado no setor defensivo.